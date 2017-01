Comparti Diasabra atardi a sosode un caso serio kizas pa coy loco. Un tata ta hinca mama di su yiunan cu arma blanco. E melding tabata cu un muher a wordo hinca na Sabana Basora y e hinca den pia ta basta serio. Varios Unidad a bay cu urgencia pa e sitio. E prome unidad di Polis cu a yega tabata di San Nicolas. Aki a topa cu e victima cu e hinca na batata di pia. Presencia di Ambulance a wordo pidi y tambe slachtofferhulp. Slachtofferhulp tabata pa yuda e famia principalmente e muchanan cu a pasa den un trauma como testigo di loke e tata a comete nan dilanti contra nan mama. Ta muchanan di tres pa cinco aña parce. Polis a sera e area unda e caso a sosode pa asina e departamento concerni haci investigacion. Segun informacion haya for di fuentenan Policial ta bisa cu e homber lo tabata hunga Playstation. E mama a reclama e tata di su yiunan pa e muchanan hunga pasobra nan kier hunga. Parce e homber su nervionan tabata halto of e forma cu e muher a bise a pone flip. E discusion a start y e homber a pasa man pa screwdriver Philips y logra hinca e muher y heride den pia. Un herida cu a sangra hopi. Paramediconan a atende cune mientras cu recherche a bin tambe cu e personal di Cuerpo Tecnico. E screwdriver a keda confisca. E homber a huy den un Honda Blanco prome cu e Polisnan a yega. Kizas si e muher no a core bay pidi auxilio na bisiña e situacion por tabata peor ainda. Mustra/Kita comentarionan

