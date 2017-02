Evelyn Wever Croes no ta honesto cu su mes corda pa e ta honesto cu pueblo como lider politico, ya cu pa tapa su falta di interes pa traha seriamente na interes di pueblo

, e lider di MEP ta insisti pa hunga wega politico cu dolor di otro.

Parlamentario di fraccion di AVP, Desiree de Sousa Croes ta mustra cu sra Evelyne ta bay ainda mas leu, dor di insisti pa culpa Gobierno, pa un ley di iniciativa di su persona riba introduccion di castigo minimo pa abuso di mucha, pero cu nunca el a haci un esfuerso pa caba cu esaki pa presente na Parlamento.

“Den un publicacion den medionan di comunicacion, Evelyne Wever Croes ta mustra cu “ainda AVP no kier bin cu castigo pisa pa abuso sexual di muchanan,” loke ta duna mi di pensa cu sra Wever Croesk aparentemente no tabata presente ora cu nos a trata e cambionan den nos Codigo Civil, unda nos a hisa e castigo pa abuso di mucha, te cu maximo di 16 aña.

Pues mi no sa kico exactamente sra Wever Croes kier bisa cu e observacion haci, pero ta hopi straño cu e lider di MEP ta bisa cu nos no kier hacie mas pisa pa abuso di mucha, siendo cu nos a hisa e castigo basta hopi, cu ta un tercera parti di locual e tabata bou gobierno di MEP, caminda e tabata 12 aña, nos a cambia esaki y a hisa e castigo te cu 16 aña.

Mi a declara esaki caba na varios ocasion pero nos a aumenta e castigo pa abuso di mucha, mas hopi cu si bo mata un persona pasobra nos ta kere cu esun culpabel ta mata inocencia di e mucha.

Mi a bisa caba cu mi ta haya hopi serio cu nos a aumenta e castigo pa abuso di mucha pero Fiscal no ta pidi ni mita di loke nos kier mira y Hues tambe ainda no ta duna loke nos lo kier mira.

Mas aleu sra Wever Croes ta informa cu el a entrega un iniciativa di ley y eynan e no ta gaña, e ta bisa cu el a entrega esaki oficialmente dia 21 di april di 2010, caminda April cu ta bin lo ta shete aña pasa.

Despues di algun luna el a bin bek for di Raad van Advies, loke ta corecto, anto ora el a bin bek for di Raad van Advies e ta bisa bo kico bo tin cu cambia y bo tin cu cambia nan y despues entrega esaki.

E cambionan aki pa shete aña Evelyne no a trece den e ley y ta bisa cu e no a haci esaki pa motibo cu e no a haya contesta di Minister, of manera el a bisa literalmente den su publicacion, cu e no por haci cambio den e ley tanten cu no ta para den e ley kico ta opinion di Gobierno loke ta pone cu e ley no por sigui su caminda.

Sinembargo aki mi tin un carta cu a drenta cerca nos dia 4 di Januari 2012, cual carta a Sali for di Bestuurskantoor 22 di December 2011, y bou di e carta tin firma di Minister di Husticia, na unda cu e ta bisa cu tur e puntonan cu el a trece dilanti cu mester wordo cambia berdad, ta informa e indiener pero aki tin cu bisa cu e indiener no ta depende di Gobierno, pero si por haci pregunta y e Minister ta duna su opinion, loke sra Wever Croes ta bisa cu e Minister no a haci.

E Minister den e carta ta mustra sra Wever Croes, cu e no ta para negativo pa cu e meta cu kier logra cu e cambio aki pero cu e no ta kere tampoco sin mas introduci sin mas castigonan minimo sin cu a haci un investigacion riba loke ta e ‘werkbaarheid y uitvoerbaarheid’ di e ley aki.

Sinembargo awor sra Wever Croes ta bisa cu e informacionnan aki no a yega cerca dje y mi persona e dia ey, mi tabata dos luna miembro di Parlamento di Aruba, y ami tin e carta aki.

Pero si bo ta bin trabou, sra Wever Croes un biaha mas, bo por busca esaki den deco’s, bo ta pone minimum straf, bo mesun ley cu abo a entrega como iniciatiba y bo por haya e contesta cu nos tur tin, pero segun e articulo cu bo ta scribi bo persona no tin, nos tur a haya e contesta cu e Minister a duna.

Y esey ta duna for di Januari 2011, esta 6 aña pasa ya caba bo tabatin e contesta di Gobierno, nos tur por a lesa esaki, pues no tabatin nada pa bo no sigui cu e proceso manera e mester ta, y mi ta kere cu sea ta pa falta di conocemento of ta flohera ya cu ta imposibel cu awe bo ta para asina fuerte pe, cu den mas c’un pocasion mi a bisa cu mi ta sostene bo den esaki 100%, y mi a pidi den mocionnan pa mira si esaki por funciona, anto bo ta laga esaki drumi pa tanto tempo y bo tin e curashi di bin bisa cu ainda AVP no kier bin cu castigo mas pisa pa abuso sexual contra muchanan .

Tin carta oficial di e Minister cu su contestanan cu bo ta bisa bo no a haya y si bo no por sigui traha riba e ley, duna mi esaki y nos lo sigui traha riba e ley aki y nos sigur ta habri pa yuda bo cu e ley aki, ya cu bo tin shete aña pega cu e ley aki,” Parlamentario Desiree de Sousa Wever Croes ta mustra.