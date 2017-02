Comparti Diaranzon ultimo y den oranan di merdia, nos a ricibi informacion cu minister Dowers ta dunando un entrevista “live” na e frequencia radial 99.9, esta G-fm. Mirando e desaroyo di e ultimo simannan aki, caminda cu algun mensahe ta core tanto riba whatsapp como tambe rednan social, a dicidi di bay pone e radio na dicho frequencia pa scucha kico e politico responsabel cu Husticia di nos Pais, tin di bisa. Mester remarca cu e dos damanan cu a modera e programa a haci nan trabou como reportera na un nivel profesional, ora a tende nan haci preguntanan directo y al caso na minister Dowers. Puntonan cu sigur ta di gran importancia, pa pueblo haya sa, pero loke cu a capta nos completo atencion ta henter e topico di e Venezolanonan. Por corda cu den pasado ex-minister di turismo, sr. Oduber no tawata kier a duna niun comentario riba e asunto di VISUM-plicht pa Venezolanonan. Despues cu e topico aki a cuminsa stoba meimei di comunidad, e directora a sali duna un entrevista bisando cu e mercado di Venezuela ta demasiado importante y cu pa e motibo ey, no ta kere ta prudente pa impone un Visum plicht. Pesey cu awor cu minister Dowers a splica kico realmente a pasa, por fin nos por a caba di compronde henter e asunto aki, cu prome cu esey tawata uno hopi misterioso. Minister Dowers a cuminsa na splica, cu e problematica cu tin na Venezuela y a wordo puntra na e mandatario kico ta wordo haci of lo bay wordo haci pa cu e problematica cu tin tanto ilegal di dicho pais biniendo nos isla. Su exelencia a splica cu Venezuela nos mes ta testigo di tur loke ta sosodiendo eynan y cu e Venezolanonan mes ta bayendo for di ey, pasobra na e momentonan aki e ta imposibel pa nan gobierno por garantisa seguridad na e pais ey. Pesey cu for di un prinipio a antisipa riba e problemanan ey y cu e consecuencia cu nan hendenan lo por bin entre otro aki na Aruba. Nos a tuma varios medida di precaucion y cu a frena e binimento di e Venezolanonan, pero teniendo na cuenta si, cu no ta tur hende cu ta bin for di Venezuela ta bin pa haci malo, pasobra tin hopi di nan cu ta hendenan bon”, e minister a bisa. Un topico di discucion tawata e VISUM plicht pa Venezuela mescos cu tawata tin pa Pais Colombia, cual segun e mandatario cu e tawata kier esaki tambe pa Venezuela, na momento cu Hulanda a cuminsa cu e discucion enuanto di e topico aki. “Tin hendenan di mi mesun gobierno cu awor ta grita na algun media, cu nan sa mas mihor con pa garantisa seguridad, pasobra e la sali for di AVP awor akinan, pero ora a discuti si ta bay pone VISUM-plicht pa Venezuela, manera cu tawata tin pa Colombia, pa garantisa seguridad di nos cuidadanonan, e mesun persona akinan tawata esun cu a grita “tussen moord en brand” (un refran Hulandes ora un persona ta rabia y sapatia), cu e no ta diacuerdo paso e ta haya cu ta e cifras nan di turismo di Venezuela so tin cu keda conta”. E mandatario a splica cu mayoria di esnan cu a wordo detene pa motibo di a comete un crimen na n, a drenta nos Pais di e forma legal, den e caso aki via di airopuerto. Pero atrobe, tur hende cu kier bin Aruba sea ta pa contribui of pasa un dushi vakantie, semper ta mas cu bon bini, menos esnan cu ta bin cu mal intencion e mandatario a continua splicando. Mustra/Kita comentarionan

