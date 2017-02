Comparti Nos a combersa cu Greg Peterson di Aruba Birdlife Conservation, kende tabata te presente na Risaralda na un evento grandi cual ta e Festival di Parha. El a splica cu diamars anochi nan a bin di Aruba cu un grupo di 15 mucha, cu un cantidad di chaperon pa atende na e Risaralda Bird Festival na Pereira, Colombia. E programa ta sin escrupulo, el a splica. Pa 5’or y mey tur hende mester a lanta, pa desayuna pa 6’or di mainta, despues bay na e universidad tecnico na Pereira. E muchanan a habri cu un dia di presentacion. Expertonan a cuminsa splica un ke otro. Despues a bay cu e muchanan den veld pa nan haya nan prome curso con pa analisa, observa, saca conclusion di parhanan cu nan ta observa. Peterson ta haya esaki sumamente bunita. Banda di esey tin e placer pa tin e prome minister tambe hunto cu nan. Hasta diaranson a topa cu presidente di Colombia, sr. Juan Manuel Santos. Por a mira con e parti di naturalesa na Colombia por trece dos hende top di pais hunto pa papia di naturalesa, pero di otro cos tambe. E muchanan a disfruta masha hopi. E muchanan tin un siman ainda eynan. Ora cu nan bay bek nan lo bira e embahadornan di naturalesa di Aruba y lo por comparti tur nan experiencia cu e demas muchanan. E muchanan aki a enjoy nan mes masha hopi. Cantidad di e muchanan ta sigui e pasion aki. Nan mente ainda ta hopi hoben. Nan ta corda tur e nomber y detayenan di e parhanan. Un paso cu nan tuma y yega na un nivel pa un pasion, e cos aki ta biba su propio bida. Un amor grandi di naturalesa lo bay habri. Por a mira cu e muchanan aki tabata contento na un manera constructivo y positivo. Peterson a sigui splica cu Aruba a wordo invita pa participa na e festival como invitadonan special. Nan ta bao brug entre Aruba y Colombia pa loke ta naturalesa. Na Aruba mester di conocemento di afo tambe pa yuda na Aruba. Ta bezig ta hunting pa wak ki conocemento e hendenan aki tambe tin cu podise por yuda pa bay dilanti den cierto factor cu por tin. Sa cu Aruba ta bay haya 16 area acerca den nos parke nacional Arikok. Mester di ayudo tambe den esey pa mira con ta bay haci den e parti cientifico den esaki pa futuro. A tende tambe for di Prome Minister cu ta bezig cu un marine park pa wak via e contactonan aki por haya contactonan den Colombia cu podise tin e conocementonan ey tambe. Como pais ta yudanan tambe den e parti di turismo. Nan ta interesa pa setup pa ecoturismo y ta haya conocemento di nan y ta comparti algun conocemento di Aruba y asina ta bon bisiña di otro. Un kwart di nos pais ta hendenan di Colombia mes y esaki ta trece nos mas cerca di otro. Colombia ta haciendo fantastico y nan ta un bon trading partner den futuro pa Aruba. Con protehi E birdlife di Aruba no ta protehi at all, segun Peterson. A haci diferente peticion na Gobierno, entre otro pa publica lista di flora y fauna cu tin cu wordo protehi. Sa cu e listanan ta cla, pero tin cu hayanan un stap mas leu cu nan tin cu wordo formalisa. Sa cu en todo caso, cua mata y cua parha y animalnan ta protehi na Aruba. Despues tin cu bay tambe percura cu e ehecucion di polis tambe por treed op ora cu algo bay robes. Ta den un fase hopi curu na Aruba pa yega na unda kier bay, el a splica. Interes tey Peterson a splica cu e interes tey. E ta wordo onderschat cuanto hende stima nos isla y no kiermen stima beton of concreto, pero stima Aruba manera e ta. A haci e peticion pa firma. A haya den algun dia te 11 mil firma sosteniendo e desaroyo di naturalesa, proteccion di nos naturalesa y esey a yuda habri wowo di Gobierno tambe pa wak con profundo esaki ta, pa nan yuda cu trece un balance mas miho entre e desaroyo economico y e recursonan natural di nos pais, Peterson a bisa finalmente. Mustra/Kita comentarionan

