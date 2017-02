Comparti Durante di e actividad SETAR lo ta presente cu su ‘Lighting stick’ y materialnan di promocion di SETAR y Aruba su Carnaval manera t-shirts, petchi y sling bags y hopi mas pa asina trece e ambiente den e publico. SETAR lo tin un booth special cu un pista di baile caminda cu grandi y chikito por participa pa gana un iPhone 7. Kico bo tin cu haci? Hopi simpel, bo por baila bo so of cu mas hende riba e ritmo di nos jingle di Carnaval di SETAR. Esaki lo wordo graba y nos lo anuncia e ganador despues. Un (1) persona so por gana e Smartphone aki. Esaki lo ta un tremendo “warmup” pa participa na e campaña di Carnaval “Show us your moves” ariba Facebook. Actualmente tur hende por graba su mes un video na cas, y ‘upload’ esaki riba SETAR su Events page riba Facebook. Bo lo participa pa gana Afl. 5000 florin cash den bo man. Pa e video bo mester usa e jingle di SETAR, bo creatividad, bo fantasia y baila riba e ritmo di nos dushi jingle. Despues ‘upload’ e video cu e hashtag: #setarnv #sponsoroficial #setardance #carnaval63 E campaña ta core te cu dia 24 di Februari 2017. Ganador lo wordo anuncia via SETAR su Facebook page y tambe medionan di prensa. Ganador ta wordo selecta a base di creatividad, variedad, originalidad. Videonan mester wordo ‘uploaded’ riba e page https://www.facebook.com/setardance/ pa ta valido pa participa. Mustra/Kita comentarionan

Comparti