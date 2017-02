Comparti Nos a combersa cu Joris Jurriens, kende ta embahador suplente di e Embahada di Hulanda na Bogota, kende a topa cu prome minister di Aruba. El a splica riba nan papel na Colombia ta Importante, mirando cu Aruba ta bisiña ta Colombia. Aruba ta wordo mira door di Colombia como un paisbisiña importante y e bishita di Prome Minister a duna e posibilidad pa riba un nivel halto, pa topa cu Presidente Santo, gobernador di Risaralda, e ministernan, e alto funcionarionan y tambe reuni riba acuerdonan importante riba cooperacion riba tereno di turismo. Eynan sigur, awor cu Colombia a firma un acuerdo di paz y a implimenta e acuerdo aki, a crea posibilidadnan amplio y forma un win win situation. Turistanan cu ta bin for di Merca of Europa, ta combina e beach y naturalesa di Aruba, cu e sector Cafetero y naturalesa na Risaralda na Colombia. Eynan tin bon posibilidad, segun Jurriens. E embahada ta constantemente ocupa henter aña cu e islanan. Door di e cercania di Aruba y Corsou cerca di Colombia, tin interesnan bilateral riba plataformanan economico y cultural ta importante y ta purba di yena esaki completo y fortalece e relacion y conexion economico entre Colombia y Aruba. E bishita di Prome Minister ta importante. E ta mustra cu tin hopi interes for di Aruba pa Colombia y esey tambe ta wordo mira pa Colombia. Ta pesey ta importante pa tin un reunion entre Prome minister y presidente Santos diaranzon nochi. Santos a mustra den su discurso riba e cooperacion cu Aruba riba tereno di turismo, Jurriens a finalisa. Mustra/Kita comentarionan

Comparti