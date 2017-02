Comparti Thomas Brown ta yiu di Murielle Roos, kende ta bayendo Monplaisir den 5de klas y ta na Colombia hunto cu su mama. E tey tambe, hunto cu otro 14 hoben durante e festival di Parha na Risaralda. El a conta cu un dia su mama a bay riba facebook y a wak algo di Aruba Birdlife Conservation riba un campaña cu muchanan por bay Colombia, di muchanan di 11 pa 15 aña, pa skirbi un carta di motivacion y mand’e na e organisacion. E luna ey, riba su cumpleaños el a haya un barica geel chikito, cu cay for di su neishi y el a sa di cuida esaki pa tres siman largo, cual a haci cu el a haya un interes den parha. A drenta den contacto cu Greg Peterson riba e campaña y Brown a saca afo con e mester manda e carta y na final di December el a haya informe cu el a wordo scogi pa bay pa motibo di su contribucion den salba e paharito Once (e baby barica geel). El a bay cu un camara. E mes a cumpra e camara. El a spaar pa esaki y e ta druk bezig cu esaki. Experiencia na Colombia Riba e prome dia tabata un poco stressfull debi cu nan a yega hopi laat na Pereira y despues mester a lanta hopi tempran. Thomas tabata hopi cansa di e biahe. Despues di a haya nan desayuno, e ora nan a cuminsa cu nan dia hopi tempran. Ki mensahe Thomas tin Thomas gusta naturalesa y proteha naturalesa. E ta haya cu naturalesa ta hopi bunita y importante pasobra sin naturalesa nos no por biba. Siguramente Thomas lo sigui saca su potretnan di Naturalesa despues di su oranan di scol y den fin di siman. El a mira un cantidad basta rasonabel di parha na Aruba. Muchanan sigur por tuma un bon ehempel di Thomas, cu sigur ta stima y kier proteha nos naturalesa. Mustra/Kita comentarionan

