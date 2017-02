Comparti DBZ tin bon relacion cu e doñonan di bar y den combersacion cu sa tin cu nan, ultimo a wordo informa door di un di nan cu berdaderamente nan ta sinti como un competencia inhusto , pasobra nan tin gasto, esta cumpli cu tur reglamento, nan tin cu paga pa permiso, etc. nan tin gastonan pa nan bar, pero tambe pa e permiso pa e persona por drenta Aruba. Nan ta cumpli cu tur cu ta cumpli cu ne y di otro banda tin e prostitucion ilegal, cu a lanta cabes bastante. E parti eynan a keda di bay discuti cu nan y cu Dimas pa wak con mas por purba di control’e. E no ta facil, pa e simpel motibo si no tin vraag, no tin aanbod. Si no tin pedido no tin e servicio. E pedido mester tey pa por brinda e servicio cu animeermeisje segun Sharline Koolman.. Si e damanan aki no tey, e hende hombernan aki no tey pa e servicio, DBZ no ta stimula prostitucion, pero ta bisa semper si, cu si kier ta mas sigur, e barnan na San Nicolas ta esunnan miho controla. Eynan tin un miho bista di kico ta pasando. Pero e parti ilegal, no tin control absolutamente riba dje, ni pa e parti di kico nan ta cobra, ni kico e mucha muhernan aki tin na malesa. Di caminda cu nan ta bin, tur e malesanan sexualmente transmiti tey y por hasta bisa cu por wak’e riba internet. Tur e malesanan cu tin y e cantidad cu nan tey. Un hende cu ta bin Aruba pa eherce prostitucion, pasobra e tin mester, sino e no ta bay haci’e. E ta yega akinan y abo ta core e riesgo di mas grandi pasobra si bo ta un persona casa, e chens cu bo ta pega cu algo y hib’e pa bo famia na cas, ta bira mas grandi atrobe. Mustra/Kita comentarionan

