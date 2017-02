Comparti Murielle Roos ta un educador y como mama, su yiu tambe ta na Colombia cun’e durante e festival di parha na Risaralda. El a splica cu e ta haya esaki un oportunidad fantastico y lo ta algo hopi great cu den futuro por tin mas programa asina, no solamente basa riba naturalesa, pero por ta den otro areanan tambe, manera arte of ciencia. Aruba ta un isla chikito y e intercambio tambe cu otro pais, cu otro cultura tambe ta habri e horizontenan con ta wak con e ta den otro pais, con e hendenan ta, e cultura. E experiencia pafo di bo pais ta algo hopi unico. Segun Roos, e biahe aki, el a bin compaña su yiu pa Colombia. Dia el a haci aña, el a haya un paharito, cual no tabata den bon condicion. A bisa e yiu e e paharito lo bay sobrevivi. E mucha no a rindi y a bise pa dun’e un chens. E mucha a cuminsa cuida e paharito. A bin den contacto via internet cu sr. Greg Peterson pa puntr’e con pa cria e paharito y a mira Thomas lanta tur dia 5’or, cria e paharito. E paharito no a sobrevivi al fin, pero el a biba tres siman, cual tabata algo hopi peculiar den e caso aki. Despues Roos a lesa riba Facebook ora cu a mira e advertencia cu ta bay organisa un trip educativo, a share esaki cu conocinan. A acerca diferente mayor cu tabata topa y ora cu a combersa cu e yiu kico e ta pensa di e biahe, mesora el a reacciona cu e lo kier wak si e ta bin na remarca pa participa. E tabata asina excited cu el a wordo acepta como un di e muchanan cu por participa. E paharito tabata algo cu no tabata planea y sin cu a planea algo, ta apoy’e como mayor. Esey ta hopi importante pa duna nos muchanan chens pa nan mes descubri kico ta loke ta interesa nan of kico nan gusta haci. Ora cu el a haya e experiencia cu Once, cual ta e paharito cu el a cuida, el a haya un interes pa parha. A bay hunto, dia cu sr. Peterson a anuncia e buki y el a bay cu su copia y ta bladder den su buki pa mira e parhanan di Aruba pa e tin conocemento di parha. Stimula nan ta hopi importante ora cu ta wak kico ta nan interes, vooral ora ta trata di nos naturalesa y medio ambiente. Di chikito e mucha ta conciente di e importancia di cuida nos naturalesa, pasobra a lanta na cas tambe cu e reglanan cu ora ta skeiro djente, ta cera kranchi, ora cu sali, ta paga airco, no ta laga frigidaire habri. Cosnan chikito cu na edad hoben por implementa ta haci nos conciente con nos mes por cuida nos medio ambiente cu stapnan chikito. Despues cada bes e ta bira mas grandi. Ora cu cana diasabra, e casa ta hiba e ruman muhe zwemles y ta piki sushi di lama, tanten cu e ta warda e otro yiu keda cla cu zwemles. E ta bin door di su propio interes cu e ta conciente di e importancia di tene nos isla limpi, Roos a splica. Mustra/Kita comentarionan

Comparti