Comparti

Jean, JD, Ashley, Colmbe, Haley, Scott, Troy y Kristie ta na Aruba pa prome biaha. Akinan riba un trip incentivo yama “work”, nan a cana riba e stip di Palm Beach y nan a descubri The Sopranos Piano Bar. Nan a sinta, ordo cantidad di bebida y nan a pasa masha dushi mes. E bishitantenan aki di Sopranos ta for di Quebec, Ontario y Manitoba, Canada. The Sopranos Piano Bar ta situa den Arawak Garden riba e hi-rise strip net dilanti di Barcelo Resort. Un fabuloso pianista ta toca cancion y temanan a peticion, convirtiendo cada anochi den un fiesta, manera nos bishitantenan Canades a descubri pa nan mes.

Puntrando nan con nan ta disfrutando di Aruba, nan a bisa: “Esaki ta un isla “Awesome” y nan a pone algun pista cu ta yuda masha pa bishitantenan di Sopranos: “Puntra pa Jackie - e ta duna un bon servicio.” Asina nice di boso!

Please bin bek pronto riba vakantie riba e isla y tene Aruba semper den boso curason! Mustra/Kita comentarionan

Comparti