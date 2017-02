Comparti Den connection cu UNESCO su evaluashon di e Media landscape di Aruba den forma di un 'Media Pressure Cooker", a apunta un ekipo cu e tarea pa investiga e opinion di publico encuanto Media di Aruba. E team ta consisti di diferente persona for di media, periodista, academico y otro profesional cu un preparacion diverso pero interconecta. E obhetivo di e encuesta cortico aki ta pa haya un bista di e percepcion di publico riba media na Aruba. Click riba e siguiente link pa e version di e encuesta na Papiamento https://goo.gl/forms/0JCi0dHiPyrixIrr1

(For a version in English click here: https://goo.gl/forms/yvwoJMTS8QVSbObk1 ) ANONIMO

E encuesta aki no ta tuma mas cu cinco minuut di tempo di cada persona. E ta importante pa contesta e preguntanan honestamente, no tin ningun contesta robes of corecto. Bo opinion ta sumamente importante.

Cada contesta lo keda trata di forma confidencial y den tur anonimato.



RESULTADO Y PRESENTACION

Si bo ta interesa den un compilacion di e resultadonan, nos ta invitad bo pa e presentacion di e Media Pressure Cooker di UNESCO, dia 15 di February. Consulta https://www.facebook.com/MDPAruba/ pa mas informacion riba e evento. Un publicacion largo ( 'long read') cu ta contene tur resultado di investigacionnan riba e tema di Media lo keda lanza e dia ey tambe. Danki pa tuma tempo pa yena e encuesta aki.

