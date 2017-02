Comparti Den oranan di marduga ultimo weekendnan constantemente tin varios hende ta bira victima na man di algun atracador hoben. Practicamente ta menornan di edad cu ta cana of biba den e area di Rancho ta esnan responsabel di e atraconan y agresion. Nan tin nan zona cu constantemente ta activo. E victimanan tur biaha ta esnan cu ta poco bebi of cansa. Nan ta atacabo y djey golpia nan victima y kita nan pertenencianan. ‎Den e caso aki Polis a wordo manda banda di Cinema na Playa. A drenta informacion cu un chines a wordo golpia. Na yegada di Patruya a topa e chines cu tabata herida . Practicamente no por a comunica cune pasobra di papiamento e no sa nada. Den e tiki cu a comunica cune por a saca afo cu el a wordo maltrata y a horta su telefon y su cartera. Personal di Ambulance a wordo yama y Paramediconan a dune asistencia mesora. Na final no tabata necesario pa hibe Hospital. E no tabata kier a bay Hospital. Despues di dune asistencia e Polisnan di Oranjestad a hibe pariba y mitar caminda e patruya di San Nicolas a tume over y bay cune su cas na San Nicolas. Mustra/Kita comentarionan

