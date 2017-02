Comparti Polisnan mester a bay atende un cas tristo na Esso Heights den oranan di merdia. Esaki tabata diadomingo despues di merdia cu e doño di un cacho na Esso Heights a bin haya su cacho morto. Un hende tira e cacho mata dilanti su haula. E cachonan na e cas ta sea mara na cadena of den nan haula. E cachonan no ta peliger pa esnan den cercania. Ora cu Polis a yega a papia cu e doñonan di e bestia. A bin saca afo cu e cacho a wordo tira den boca y a mata e cacho cu e tiro. Polis a cuminsa tuma declaracion y a bin saca afo cu ta un caso di menaza esaki ta. E doño di cas ta sospecha di un hende cu por a comete e acto aki mirando e problema di un dia anterior. A bias e doño di cas y doño di e cacho pa entrega un keho official na recherché. Nan mes a keda di deshaci di e cacho cu a wordo mata. E bestia inocente a bira victima na man di un mente criminal. Poisnan a tuma e asunto masha na serio. Mustra/Kita comentarionan

