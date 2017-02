Comparti E gobierno aki ta e gobierno cu mas a inverti den husticia...Esaki Clarisca Velasquez a boga y a aproba pe tambe. Cu e situacion cu nos ta confronta cune di pais bisiña Clarisca Velasquez ta haya cu no ta haciendo suficiente ni na aeropuerto ni na waf... Pasobra ainda hende indesea ta drenta pa bin haci maldad. Hendenan na cabes di departamento clave pa nos por preveni y combati criminalidad no ta demostra integridad pa por ta na cabes di departamentonan cu mester tin hendenan cu ta ehempel di integridad. Ainda falta mas material na cuerpo policial Clarisca Velasquez no sa si minister di husticia ta culpabel den esaki of ta mando policial pasobra no por ta asina cu no tin suficiente auto pa polis por haci su trabao preventivo y esaki ta duna malhechornan mas chance pa bai comete crimen. E districtonan tur falta auto pa core patrouille y esaki ta inacceptabel. Na Clarisca Velasquez su opinion prioridadnan ta robez den mando di cuerpo policial. Ja mester a adapta e "jaarplan" masha dia na e situacion cu nos isla ta confrontando cu yegada di atracadornan bisti na "turista". E control na aeropuerto ta fayando keto bai y mester haci algo na esaki. Ministerio Publico tambe ta culpabel den esaki cu maneho robez pa cu listamento di hende segun e codigo di procedimento pasobra den ley di droga y arma di candela e autoridad ta masha cla y ta apto pa e situacion cu nos ta bibando aden pa laga autoridad haci uso di su autoridad a base di e dos leynan aki asina ta combati y preveni hopi di e atraconan cu ta cometiendo na nos isla. Segun Clarisca Velasquez e listramento preventivo NO ta traha. Nos cuerpo policial ta haciendo su maximo esfuero y ta detene y soluciona atraconan den forma relampago pero nos no por keda hiba awa lama si no haci nada pa drecha e maneho of hefenan na aeropuerto, waf y Warda nos Costa. Aki e problema ta y mester tin suficiente material pa polis por haci su trabao preventivo mas optimal cual NO ta sosodiendo awor. Clarisca Velasquez kier mira cambio riba tur e puntonan cu el a menciona di inmediato pasobra esaki lo yuda pa combati y preveni tur e atraconan cu ta sosodiendo riba nos isla. Minister Dowers ta adverti y Clarisca Velasquez ta spera cu cambio bin lihe riba tur e puntonan cu ela trece dilanti sino ta kita su sosten na e minister di husticia. Mustra/Kita comentarionan

