Na Departamento di Malesanan Contagioso sa haya casonan cu tabata tin relacion sexual cu e persona e dia prome of e siman prome y nan ta bin controla na DBZ.

Ta contento cu esey, pasobra si tin berguensa of no sa con pa yega na dokter di cas pasobra por ta tin miedo cu ta bisa e casa of mama, etc. DBZ por yega cerca nan, por papia cubo, mira kico e problema tabata, kico e contacto tabata y e riesgo cu bo a core. A base di esey por haci testnan di cierto malesanan transmiti sexualmente y dunabo conseho tambe con pa sigui despues. Si en caso haci un test y algo sali positivo, bo ta wordo referi si na cierto momento na bo dokter di cas, pasobra e dokter di cas por tratabo. Pero DBZ por intermedia den esey tambe pa por haya e tratamento necesario. Tin caminda pa cana. No ta asina cu bo a bay, bo tabata tin un anochi, b’a bay cerca un dama of cerca un hende homber y ta wak algo straño na bo curpa, no keda cana cun’e, y despues bo ta pega mas hende cun’e.

Bay na DBZ, eynan tur cos ta sosode estrictamente tin medisch geheim. Tin verpleegkundigenan eynan cu tin hopi aña di experiencia, es decir cu nan por conseha y wak kico ta e miho manera pa por deal cun’e.

DBZ ta haya varios hende ta bin of ta end up na specialista cu un malesa basta avansa. E ta bay di un vret venerico te cu HIV/AIDS. Sifilis tambe por duna cierto problemanan neurologico. Tin diferente di e malesanan ey cu hendenan ta keda cana cu nan pa basta tempo. No ta tur ora ta haya sa mas, ta di unda of di ken bo a hay’e, vooral si bo tin diferente partner. Pero por lo menos si bo itn algo, acerca bo dokter di ca mas lihe cu ta posibel. Si bo tin miedo of bo no sa con pa yega cerca dje, semper por bay na DBZ y tambe por consehabo mas miho kico pa haci, Koolman a splica.

E parti ilegal ta keda un problema y t’abo mester cuida bo mes. Ningun hende ta haci esey pabo. Gobierno por haci e parti di e chekeo, etc., pero mas cu esey no por haci, el a splica por ultimo.