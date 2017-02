Comparti Sharline Koolman, hefe di departamento di malesanan contagioso, ta comenta cu tin cierto camindanan cu ta conoci pa e grupo unda no necesariamente e ta den bar. Nan ta pafo, den publico, bao di palo di mata, banda di lama. Tin caminda cu ta conoci cu e cosnan aki ta sosode y riba cierto dianan den siman y riba cierto orarionan durante dia. Cifra Koolman ta bezig ta wardando e ultimo cifranan di epidemiologia. Asina cu e tin esakinan, e lo suministra esaki na prensa. Tur hende ta trahando riba nan jaarverslag. Popularidad Di informacion ta haya na DBZ cu no por bisa cu esun ta mas halto cu e otro. Pero cu tur dos tey, ta asina y nan ta mesun popular. Pero pa DBZ remarcablemente, e parti di hende homber pa hende homber, aña pasa, e informacion cu tabata tin, a lanta cabes mas di loke e tabata prome. E personanan aki ta bin na DBZ y ta haya e informacion aki. No ta algo cu ta tende di un persona of di boca pa boca. Ta purba di yuda nan door di haci cierto testnan, door di verwijsnan door pa nan dokter di cas, etc., cu nan por haya yudansa. A base di esey ta haya e informacion di kico ta pasando pafo. Mester tin cierto informacion kico ta pasa pafo. Sino no por haci ningun prevencion. No por bin cu un campaña, no sa kico ta pasando. A base di e informacion ey cu ta compila, ta haya un idea di kico ta pasando y kico tin cu bay enfoca riba dje. DBZ ta duna varios lezing na scol entre otro, pero si no sa kico ta pasa riba caya of patras di e scenario ey, ora cu bay scol bo ta duna informacion cu no ta cuadra cu locual e hoben ta wak pafo. Mester tin e informacion curu di e pashent of clientenan cu ta yega DBZ. A base di e informacion ey por bay bek den comunidad y splica kico ta pasando pa ora e persona hay’e confronta den un situacion asina ey e por tuma un miho decision. Pa DBZ e informacion no ta solamente algo di curiosidad, pero ta un informacion cu tin cu traduci y hink’e den un forma, caminda cu ta traha un maneho. A base di e maneho ey ta wak con ta structura informacion cu ta duna bek na bo gruponan di riesgo. E gruponan di riesgo mas importante ta e hoben y tambe gruponan di homosexual. Pa nan tambe sa kico ta pasando pafo y kico nan tin cu tene cuenta cun’e, Koolman a bisa por ultimo. Mustra/Kita comentarionan

