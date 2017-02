Comparti E storianan bunita cu semper a wordo treci dilanti dor di ex gobernante encarga cu transporte, ta puro desviacion di atencion pa e realidad. E maneho hiba dor di e board di Arubus pa cu Arupaking ta motibo pa nan wordo cori for di e pocision. Miembronan cobrando 3000 Florin pa luna pa djis reuni dos biaha pa luna y tuma decisionnan cu awe tin AruParking den un decadencia. Un otro pot cu ta faborece compinchinan cu placa. Ora di papia di compinchi, no ta referi na e trahadornan eyfo cu ta cana den solo trahando tur dia. Aki ta trata di compinchinan cu ta come e bolo cu no ta existi y sink AruParking mas y mas tur dia. Djis sali papia como minister di transporte bisa cos y laga pinta cu cos ta bon no ta corecto. Tardi of trempan tur berdad ta sali. Dor di miedo hopi iregularidad y porkerianan cu favoritismo cu fondo di pueblo a keda scondi. ‎Pagonan cu ta tuma lugar mensualmente pa servicionan cu no ta gana placa ta djis algun ehempel. Companianan cu ta wordo paga un barbaridad di placa pa un servicio cu mester cubri su mes pero nunca esaki a sosode. Den hopi departamento cu tabata cay bou di e ex minister di transporte y ex minister di turismo, practicamente e directornan tey pero ta e decision robez di e minister ta conta. Dimes ta conoci cerca e ex minister cu si e cos no ta na su smaak, of bo bay contra su maneho robez, bo ta out. Pesey awe tin un desaster bibo den e departamentonan cu tabata cay bou di e ex minister. Basta e yuda su hendenan y domina esnan cu e por, e tabata bay totalmente liña recta contra su bukinan. E board di Arubus cu mester sirbi e interes di Arubus a permiti su mes pa saca 2.4 miyon florin di Arubus pa hinca den AruParking. Arubus mes ta wordo subsidia pa Gobierno pasobra nan no ta gana placa. Awor AruParking no tin forma pa paga bek. Es mas kier a bay busca placa fia cerca tur banco y e unico banco cu kier a fia placa na AruParking pa paga bek Arubus su 2.4 miyon, tambe a hala atras pasobra loke nan a pone como condicion ta algo cu AruParking no por cumpli cune. Tempo cu tabata scucha ex minister papia, tur hende tabata tende cu AruParking ta e salbacion pa Arubus su deficit y lo scapa gobierno miyones cu nan mester subsidia anualmente. Wel esey tabata un gran mentira di e ex minister pasobra hopi a enrikece nan mes cu AruParking pero nunca AruParking a gana placa. Mas bien e maneho di e board di Arubus a pone Arubus den situacion financiero peor cu antes. Mientrastanto pueblo su fondonan mester keda wordo injecta pa asina scapa e desaster di un ex mandatario cu a core bay pa lanta un partido pa e mes lidera. Mustra/Kita comentarionan

