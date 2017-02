Comparti Na comienso di januari DVG (Departamento di Salud Publico) a haya melding cu un cuidadano a haya haraña, no conoci p’e, den su cura. E haraña a keda investiga den laboratorio di Veterinaire Dienst pa e profesionalnan di DVG, esta dr. Wilmer Salazar, dr. Maritza Ordoñez y Irene Croes, veterinario na Veterinaire Dienst. Nan tin e fuerte sospecho cu aki ta trata di e haraña viuda preto, esta “black widow spider”. Nomber cientifico di e haraña aki ta Lactrodectus mactans. Potret di e haraña a wordo manda pa PAHO pa haya 100% confirmacion di un entomologo si ta trata di haraña vuida preto. Por reconoce e haraña aki na e figura di oloshi di glas cora, cu e tin riba su bariga. Insectonan no deseabel por drenta Aruba via carga importa, sea ta fruta, berdura, taira, mata, tera pa mata, material di construccion, etc. E insectonan aki por forma un peliger pa agricultura, cria di bestia y pa salubridad publico na Aruba. Departamento di Salud Publico ta manda un advertencia pa tuma e medidanan di accion pa controla insectonan no deseabel na cas, incluyendo haraña di tur sorto. Pafo di cas Elimina of deshaci di tur sorto di sushi den bo cura (caha, pida palo, plywood, taira, foambox bashi, cualkier obheto no den uzo, etc. Mantene bo cura y pafo di cura liber di yerba halto, specialmente cerca di cas. Si bo kier trece cualkier obheto di cura den bo cas, check semper prome si den nan por tin neishi di haraña of presencia di haraña. Si ta traha den cura, uza carson largo, handschoen, sapato pa proteha bo contra pica di haraña of otro insecto peligroso. Warda bo handschoen, sapato y paña, cu ta bisti pa traha cu ne den cura, den un saco di plastic bon cera. Den cas No pega cama na muraya, tene separa for di muruya. No warda caha of articulo bou di cama. No tira sapato, serbete of paña riba vloer. Sacudi prome cu bo ta uza nan. Pone screen dilanti di bentana pa evita cu insecto ta drenta paden. Pone porta di screen dilanti di e portanan cu tin na entrada y salida di cas. Elimina spinneweb, webo di haraña y haraña cu por ta presente den cas. Presencia di insecto ta mas hopi den temporada di yobida, p’esey tin cu keda alerta. Un pica di e haraña vuida preto por tin su consecuencia pa salud di un persona, specialmente si ta trata di mucha chikito of persona di edad avansa of cu ta sufri di un malesa cronico. Nan resistencia ta mas abou. DVG ta puntra pa keda vigila y controla pa presencia di cualkier insecto no comun pa Aruba. Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico, seccion Gele Koorts en Muskietbestrijding na tel 5853325. Mustra/Kita comentarionan

