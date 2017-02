Comparti Minister di Salud Publico, Cuido di nos Grandinan y Deporte, dr. Alex Schwengle, a haci uzo di e oportunidad pa expresa su mes riba informacionnan eroneo cu ta circulando , poniendo accento riba loke ta wordo poni riba Facebook of manda via whatsapp. Mas aleu el a splica tambe cu no tin nodo di sinti cu e sistema no ta funciona pasobra cu desde e momento aki tin un organo completamente independiente – Inspectie Volksgezondheid -- pa atende cu tur keho y follow up pa yega na solucionnan duradero y asina hisa e nivel di calidad den cuido di salud. “Aparentemente ta open season y ta tira cosnan eyfo y mi no ta kere cu esey ta bon, por ehempel, atrobe riba Facebook nan ta pone un post di un supuesto caso unda ambulance no a bin. Ta bon pa pueblo sa cu no ta pornada nos a bin cu Inspectie cu ta funcionando desde e luna aki,” e mandatario a remarca. Si tin algo cu a pasa -- pasobra e garantia mi no por duna cu lo no tin casonan lamentabel medicamente, etc. -- pero for di momento cu algo no bay bon of ta kere cu mester a bay miho awor nos tin Inspectie. Bo ta haci un cita of bo ta skirbi bo carta y bo ta mand’e y e ta haya su atencion debido. Si ta un problema specifico manera ambulance tambe bo por acudi na IMSan mes y haci bo keho eynan. Si IMSan no ta tuma Bo na serio of bo ta haya cu e no ta bay di e manera adecuado Inspectie t’ey pa esey. Pues a caminda di cana t’ey”, el a splica. Mencionando e caso specifico unda un post a sali riba media social kehando e mal servicio di ambulance e mandatario a expresa su disgusto cu ta haci wega cu cosnan asina importante pa metanan politico… “mi sa cu ta un aña politico pisa pero esey no ta e manera y bo no ta agrega na cambionan positivo pa e pais aki.” Minister Schwengle a sigui amplia bisando cu tin otro maneranan pa bis’e. “Por ehempel, bin cu documento skirbi; bo tin un miho vision cu esun di mi; bo tin un plan strategico miho cu esun di mi, mi ta habri pa debati riba esey, pero demostra mi cu ami ta robes y no hunga wega sushi djis pa kibra e sistema na Aruba”. Minister Dr. Schwengle a enfatisa cu “E informacion riba e caso di ambulance no ta corecto. Ambulance ta un servicio masha importante. Ami ta hopi orguyoso di mira con nan a crece den profesionalismo den e ultimo añanan. Mi ta gradici IMSan pa traha duro y nan ta duro cu mi pa nan haya nan cen pa nan percura pa nan materialnan ta bon y por pa tin cada bes mas ambulance nobo na pais Aruba”. Mas aleu el a expresa su malcontento cu e movemento aki…“y mi a dicidi cu ta tempo pa Sali y desbarata. Si mester nos ta haci’e tur siman pa tene pueblo bon informa na e manera corecto”. Lamentabel ta cu esun cu a post e informe riba Facbook no a duna cara y no a pone su nomber pa asina por a investiga si e caso tabata real lantando speculacion si e storia ta berdad si of no. Desde cu a pasa e ley pa crea Inspectie, esunnan envolvi den e sector di salud hunto cu Minister a traha duro pa lanta esaki riba pia. Ta asina cu antes e tabata un departamento di DESPA (Departamento di Salud Aruba). Nan no tabata tin suficiente hende ni herment pa dedica tempo suficiente na tur e problemanan cu tabata drenta. Desde 1 di februari Inspectie a drenta oficialmente den funcion. “Nos ta buscando e persona cu lo tin cu bay eherce e funcion di loke nos ta yama e meldpunt. Nos ta kere cu e meldpunt ta loke ta bay haci e diferencia. Eynan lo por entrega bo keho y djey ta filtra nan, o sea, ki kehonan lo ta pa Inspectie y ki keho por ehempel mester bay pa AZV of kico mester bay hospital, IMSan, etc.,” e mandatario ta splica. Inspectie lo bay maneha diferente tipo di keho. “E diferencia grandi ta bay ta mescos cu Hospital ta haciendo awor aki. Den un forma nechi ta haci follow up. Ta bunita cu bo a skirbi bo carta firma y entrega anto djey bo no ta tende nada mas. Tin biaha casonan ta asina dificil cu ta dura un par di aña prome cu resolve of cu por duna un contesta pero si por lo menos, leu aleu, por bisa bo cu bo caso ta andando ainda. E tin retraso pa tal y tal motibo por lo menos bo sa e ora ey pakico. Mester un aña of mas pa Inspectie por crece y yega na e nivel cu un dado momento nos no ta bay tin retraso mas den kehonan”, di acuerdo cu e mandatario. “E organo di Inspectie lo tin opsporings ambetnaren pa maneha cierto kehonan. Si no ta Inspectie e lo wordo dirigi na e departamento of instancia concerni, por ehempel, AZV. Si ta algo legal huridico, acto criminal, por ehempel, e ora di mes nan ta pas’e pa Ministerio Publico pa cual e protocol mester wordo firma ainda,” e mandatario ta splica. “Semper tabatin un acuerdo entre e departamento di Inspectie na DVG (Dienst Volksgezondheid). E no tabata cla y raspa. Mester bin un nobo, miho y cu ta bon cla kico nos ta bay maneha y kico ta bay pa Ministerio Publico y tambe cu tin follow up. E mandatario a sigui bisa cu mayoria di casonan no ta foutnan medico. Mayoria di kehonan cu ta drenta mas si analisa datonan di Hospital, mas di 90% ta falta di comunicacion. E persona ta rabia hopi biaha door di cu no tabatin suficiente comunicacion of dokter of nurse no a dedica tempo pa splica. Asina hopi cos ta bay fout pa via di falta di comunicacion. “Tin casonan berdad cu un eror medico a wordo haci pero e por ta un eror na botica tambe. Un fout den salubridad. Por a duna remedi robes. E nurse a spuit remedi robes. Tur por ta posibel. Ta cosnan cu por pasa y sa pasa. Na prome luga, Inspectie no t’ey pa ta e Polis. E t’ey pa drecha, yuda y garantisa cu e calidad subi. Na momento cu Inspectie bay actua como un Polis tur hende ta dal cera y transparencia no ta bay t’ey. Net contrario!,” Minister Schwengle a accentua. “Hustamente nos kier transparencia. Ta bon pa hendenan tribi bisa berdad mi a haci un fout. Tin fout cu bo ta bisa cu no tabatin mal intencion, por ehempel, of yam’e mala suerte na moda di bisa. Aki Inspectie ta busca unda e glitch ta y coregi e ora e fout ey no ta pasa mas. Mayoria di fout medico no por punta riba un hende so. Hopi biaha ta e sistema ta faya y si acaso berdad e dokter ta negligente e no a percura pa ta al dia of a bin traha burachi opera haci mal trabao -- ta caso extremo -- tin maneranan cu bo ta termina carera di e persona aki”, Minister Schwengle a conclui. Mustra/Kita comentarionan

Comparti