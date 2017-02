Den plan di maneho di Ministerio di Husticia, a stipula cu lo mester bin cu algun tema adicional cu tin cu atende cun’e.

Un di nan ta e team di mensensmokkel/mensenhandel, caminda cu kier bay atende mucho mas severo y serio cu e asunto di sostenemento di personanan cu ta bin ilegal y keda aki y abusa di nos pais y tambe kier bin cu e afpak team, cu tin cu dirigi su mes riba personanan cu ta haya placa for di crimen.

Tin cu lamenta pa mira cu oposicion ta bay contra. Nan a bin cu un comentario cu tin cu bay atende cu esnan grandi y no cu esunnan chikito so. Ningun ley na Aruba ta atende cu grandi of chikito. Loke ley ta dirigi riba dje ta pa actua contra esnan cu a actua contra ley. Filosofia di Minister Dowers ta, cu tur hende cu comete un infraccion contra ley y cu e tin un probecho for di esaki, pa chikito of grandi cu e ta, mester kita e probecho aki. Si bende droga y haci daño na yiu di hende y laganan riba caya desampara, e ora mester kita tur cen cu el a gana for di e probecho, e dolor, e lagrima y e sanger di hendenan cu a haci malo na dje. Pesey ta bin cu e afpak team. Tin hende sinberguensa riba e pais aki cu ta cana broma y hunga rol, sa masha bon cu hopi di e cen cu nan tin, ta cen cu nan no a traha p’e. Ta cosnan cu nan a konkel y ta cosnan cu nan a fix y cosnan cu nan a cana horta of abusa di otro hende pa nan haya y esey a buta cu nan tin cos den nan saco y nan ta cana hunga grandi, nan tambe tin cu tene cuenta cu pronto husticia ta bay bati na nan porta. Ora cu husticia bati na nan porta, ta spera cu nan por responsabilisa hopi bon con a yega na e cosnan ey, pasobra sino ta piki lo piki tur cos bay cun’e.

Logicamente lo bay hues. Ora cu pasa y afpak, kita bo cosnan for di bo cu bo a haya ilicitamente, e ora bo bay hues, e ora si no prueba con haya esaki, e ora ta keda sin dje. E placanan ey ta bay den fondo di criminalidad, pa yuda bringa e ora ey crimennan cu ta azota nos pais. Dowers ta kere cu esnan cu ta hunga rol of ta bisti dashi, hunga bunita, hunga mooi weer y sa masha bon cu e cen ey no ta cen cu a traha soda pe y a kit’e for di boca di muchanan inocente na e pais aki, a kit’e for di posibilidad pa yuda un hende malo, pa yuda un hende grandi, ta spera cu na momento husticia yega bo ta bay mes ta mes sportief cu ora bo bay busk’e y mes tanto bo broma bo por broma cu bo keda saco bashi. Minister Dowers tin hopi confiansa den dje. El a insisti pa pone parti di su maneho y tin cu bisa cu Ministerio Publico a piki’e masha lihe mes y ta moviendo hunto cu esnan cu ta envolvi hopi bon y ta spera cu pronto tin e prome resultadonan. Tur hende sa di ken ta papia. Nan lo keda sorpresa ora cu bati na nan porta, minister Dowers a bisa por ultimo.