Tin un problema masha grandi mes ora e piekuren, ora tin fluho di miles di pasahero den un timeframe di algun ora, caminda cu AAA tin cu huur in un compania pa baha maleta for di e conveyorbeltsnan pa asina nan por acapara mas maleta cu ta drentando, segun Eduard Maduro, presidente di Sindicato SADA. Un compania ta bin, baha e maletanan, stuwanan tur rond di conveyorbeltsnan, pa asina mas turista por cana. Ora nan haya cu ta den un situacion asina caotico, ora nan yega na Douane, nan ta baha nan frustracion riba nan pasobra nan tin cu haci control. Ta tarda por lo menos mey ora pa 45 minuut pa baha maleta. Pero si nan kier pa nan pasa den control di douane den 1 minuut. Pero e ta full fout, pasobra nan tin cu haci nan trabao debidamente. No ta tur ora tin fluho di pasahero halto. Pero ora tin'e, mester tin e flexibilidad cu por habri mas balie y haci e control miho cu e fluho tambe por bay. Esey ta como si fuera tin un misunderstanding entre tanto leiding di douane, AAA y Douane cu ta riba werkvloer. Con por yuda E aparato di scan ta un herment. No por confia 100% riba dje. Pero e ta yuda si. Kico ta haciendo awor aki, ta kitando e espacio pa traha. Ta bin cu dos pa tres scanmachine, e ora tin cu prop'e den un luga mas chikito ainda. Esey no ta e intencion. Douane mester keda cu e bista riba e aankomsthal pa por keda profil'e. E diseño cu tin awor aki, tur douane tin cu para tras di frosted glasses y no tin bista riba e turista. Posiblemente por tin un douanero cu mester tene bista riba full e vloer di e yegada y esey no ta profesional, ni eficiente. Un hende no por bay sinta wak miles di pasahero cu ta cana rond. Manera cu tabata tin'e antes, unda cu tin bista riba dje, tur hende ta contribui cu nan punto di bista. Loke uno no a wak, e otro si ta wak. Asina ta comunica cu otro. Ora ta coy tur e personal di douane, pone tras di muraya cu no ta mira e pasaheronan, e ora no tin bista pa profila kico ta pasa eyfo. Esey ta e partinan cu ta haya hopi jammer. Di un otro banda, a señala na AAA cu tin tanto luga parti pafo. Ainda den e edificio, pero pafo di e area di douane. Nan ta sinti cu e asina yama carrental husslers, esnan cu no ta huur booth pafo, ta ataca of nan ta hussle e turistanan pa huur auto, etc. Nan ta sinti cu si nan pone den gebouw pero pafo di e area di douane, ainda nan ta hussle e turistanan.

