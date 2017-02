Comparti Como cu nos ta biba den un estado di derecho, no por mira na bo cara cu bo ta un atracador y no por biba akinan. Loke si ta uzando cu e sistema nobo di traha cu Cuerpo Policial, caminda cu ta uza mas informacion, ta duna toch un posibilidad pa reacciona hopi lihe despues cu e tipo di cosnan aki cuminsa pasa, segun minister di husticia, Arthur Dowers. Ta tuma tempo naturalmente pa por cera investigacion y bay over na detencion di tur esnan envolvi. E minister tin tur confiansa. Cuerpo Policial a mehora su servicio y su calidad y su instrumentonan di tal forma, cu lo bay over pronto na buta man riba e abusadornan aki y ta spera cu e momento ey tuma luga, cu e castigonan cu wordo pidi pa Ministerio Publico, ta esunnan di mas halto hustifica den e caso ey y corta bay over na buta tambe castigo pisa riba e hendenan aki. Nan ta crea un peliger na nos pais, pero nan ta crea tambe un peliger pa e trankilidad di nos hendenan y esey ta algo cu no por tolera. Con nan ta drenta Aruba Segun e minister, informacion cu tin, si bay bek y analisa for di momento cu ta wordo confronta cu e atraco riba casino na Holiday Inn, por mira hopi cla cu e hendenan ta bin. Tur a wordo haya den e sistema di Radex. Na momento cu nan yega na nos frontera nan ta yega como turista. E modo cu nan ta bin antes, caminda cu nan ta keda tur sorto di caminda y hende ta para pa garantia, a wordo frena hopi. Toch ta keda cu nan por drenta como turista. No por wak riba nan cara cu nan ta bin comete atraco, no por nenga nan. Ora nan drenta, nan ta cera cabes cu hendenan local. Mayoria di esnan cu ta bin pafo pa comete atraco, tin asistencia di localnan. E minister no ta compronde con un hende den su mesun pais, ta facilita hendenan di otro pais, abusa di pueblo y di bo hendenan, ta sostene e hendenan aki y ta yuda nan. Mester bin cu e team di menshandel/mensensmokkel, caminda cu ta enfoca riba esnan cu ta haci mensenhandel, esnan cu ta trafica y abusa di hende. Pero mensensmokkel, ta hopi importante tambe, pasobra por mira cu esnan cu ta yuda hende pa yega Aruba, esnan cu ta duna nan caminda di keda y facilita nan cu tur instrumento cu tin mester y tur esnan cu ta duna nan un trabao temporal, yuda nan keda ilegal, pa nan tambe paga un prijs hopi halto. No por ta asina cu ta splica aña aden aña afo, e risico cu ta creando pa nos mesun pais, y toch tin hende cu ta scoge pa coopera cu tipo di hendenan aki pa nan abusa aki riba. Mustra/Kita comentarionan

