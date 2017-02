Comparti Loke ta lamenta cu ta tende e persona cu tabata den partido AVP, gabando nan partido cu ta un di esnan cu semper tabata pro pa e hendenan aki sin ningun control riba nan , pasobra na momento cu Dowers a pidi pa mantene e visumplicht pa Colombia, el a grita masha duro cu mester kit’e, pasobra e kier mas turista bin, no ta mira siguridad di pueblo. Nunca el a interesa aden. Semper su unico interes tabata pa mira con e cifranan di turismo ta subi, pa e por bay broma cu el a aumenta e cifranan. Di otro banda, ora cu a pidi pa bin cu visumplicht pa Venezuela, e ta esun cu a grita mas duro tambe, cu no por, pasobra Venezuela ta mercado di mas grandi despues di Merca y mester keda laga e hendenan bin con cu nan kier. Esey ta e persona cu awe ta tende ta papia over di Missing in Action. E ta spera cu e compronde cu no ta missing ningun sorto di action. E spera action pronto den su direccion tambe, pasobra no ta drumi. Tur hende cu kere cu nan por tira cos den direccion zomaar, ta tira cos documenta bek den nan direccion. Esey ta e parti politico y sensacionalismo cu ta wordo haci. Hecho ta cu e pasonan cu por a wordo tuma a wordo tuma cu e medionan cu tabata tin disponibel. Awor aki cu tin mas medio disponibel, ta tuma mas paso y asina ey traha mas den e aspecto di prevencion. E minister a tende na e momento aki tin cosnan cu lo no ta na ordo, esey segun e minister, tur caminda na mundo tin desaroyonan negativo y positivo, pero tur caminda na mundo, por sigura bo mes, cu tur esnan cu ta den Cuerponan y na Aruba sigur sigur, pa traha cu alma y cuerpo pa garantisa siguridad di e pais, no ta hustifica hendenan cu nunca tabata interesa den siguridad di ningun hende, hende cu tabata den Gobierno, manera MEP, na luga di pone placa disponibel pa Cuerpo Policial, tabata percura pa nan mes cobra 1 miyon pa aña, pa bay den saco di hendenan yega na MEP, nan ta esunnan cu tin menos pa papia. Tin hopi hende trahando hopi duro y e lucha cu ta hibando, no ta un lucha cu no ta caba awe y no ta caba tampoco, ora cu hunto cu e otro hendenan aki ta kere of pensa cu nan ta den gobierno. Ta un lucha cu ta bay pa hopi tempo largo, pasobra lamentablemente nos ta bibando den un mundo cu hopi cos a bay for di man, hopi hende a perde gevoel y hasta politiconan aki cu ta sostene maldad. Nunca a tende te na e momento aki ora cu algo pasa, ningun politico di MEP, ni Oduber, ni Andin Bikker critica un hende of un criminal, semper nan ta critica Cuerpo Policial, Ministerio Publico, tur e departamentonan y e minister cu ta hiba e lucha contra crimen, pero nunca nan ta critica e criminal. Por ta miedo pa critik’e pa e bisa cu ta nan mes ta mandanan comete crimen tambe, pero Dowers ta para cla pa e lucha cu ta bay sigui hopi duro e aña aki contra di esaki. Mustra/Kita comentarionan

