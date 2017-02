Comparti Minister Dowers a splica cu e tabata wordo informa di tur sucedido cu tin na pais Aruba, cual manera cu e ta traha semper. Tanto hefe di atraco team y hefe di polis , ta den contacto cu e mandatario y por bisa cu por duna e siguridad cu lo bay over na detencion na e personanan cu ta comete tipo di cosnan aki. A detene varios caba y den dianan cu ta sigui, no mester descarta cu mas hende lo por wordo deteni. Importante pa bisa ta cu a mira e desaroyo aki, cu ta un desaroyo cu ta bin principalmente for di nos pais bisiña y a tuma cierto medidanan hopi directo riba esaki aña pasa. A mira aña pasa, cu dado momento a bin aumento den atraco y den tipo di atraco cu nos no ta conoce cu no ta e sistema cu hendenan local ta comete atraco, a buta di biaha cu a adapta diferente di e maneranan di traha tambe na Cuerpo Policial. Esey ta duna como resultado cu ta detene e atracadonan aki. Sinembargo no ta logra frena e binimento di cierto di nan na e pais aki. A tuma e medida. Aña pasa a haya basta critica di un grupo selecta, unda cu a bisa cu mester para e dunamento di garantia sin mas. A bay over na esey. Por corda tambe cu algun hende hopi emocional a sali y lastra e minister. E minister ta para pa e siguridad di e pais aki, pesey e no a worry cu e reaccionnan emocional y ta haya cu tin bes ta foi sla aña pasa. E responsabilidad ta pa reduci e risiconan, unda cu tin. E binimento di e asunto di carta di garantia a duna bon resultado y tin cu bisa cu a mira cierto cosnan cambia eynan. Toch tin cu tuma mas paso ainda y e siguiente paso ta e binimento di e ESTA y ta den e combersacion na e momentonan aki riba esey. E parti tecnico tin cu wordo implimenta pasobra esaki sigur lo bay yuda. Mester percura pa hendenan no deseabel pa e pais aki no bin y esey lo yuda tambe pa reduci e cantidad di incidentenan cu ta mirando na e momentonan aki. Tin un grupo tambe di local cu ta participando na e atraco cu ta hendenan di pago, pero ta monitor y mira cu e aumento cu a tuma luga aña pasa ta bin principalmente di e grupo cu ta bin di pafo. Hopi biaha ta core risico grandi, pasobra nos ta biba y nunca den historia e tabata e caso manera cu e ta manera e ta akinan. Por corda cu tabata tin momento cu tabata tin cierto risico cu tabata bin di otro parti di Latino America. E tempo aya a bin cu e visumplicht pa Colombia. Lamentablemente el a wordo kita. Tin cu bisa si cu e situacion eynan a cambia hopi compara con e tabata antes. E situacion aki cu un teritorio asina cerca di nos pais, ta practicamente den un decadencia total cu no solamente tin un problema caminda cu tin hopi criminal eynan y nan ta yega cerca nos, e cooperacion cu mester tin cu autoridad eynan, no ta di e forma cu por frena e problema aki. Ta na e momento aki ta hibando un lucha hopi fuerte contra di un monster y tin e sentimento cu tur e pasonan cu ta tuma ta dunando resultado. Lamentablemente como estado di derecho, no por frena binimento di tur hende y Aruba ta un pais turistico y tin cu tene cuenta cu esey. No ta asina si cu ta bay keda man cruza. Tur dia ta tumando pasonan pa reduci e risiconan cu e grupo aki ta crece. E grupo aki ta trece mas risico cu e grupo local mes. Nan modus operandi ta uno sin escrupulo y nan ta hopi abusado y ta scoge net hendenan grandi, mas vulnerabel. Logicamente esey ta algo cu lo pasa. Ta mir’e tambe na otro partinan di mundo. Hasta na Hulanda por mira cu ta scoge pa ataca esnan mas vulnerabel den nan cas. Tecnicamente ta bira mas dificil pa ataca otro gruponan den comunidad. Ta cosnan cu sa cu lo a pasa y ta cosnan cu a bisa den varios presentacion cu a duna y a trece esaki padilanti. Mustra/Kita comentarionan

Comparti