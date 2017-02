Nos tabata tin un cobertura di un yiu di sra. Ileana Naar, cu tabata treciendo cierto problemanan den bario di Ponton. Pero tin un historia su tras.

A papia cu Ileana Naar, kende ta e mama, a splica un tiki riba e yiu, cual no ta na cas mas. El a bay un otro caminda.

Axel Naar, for di su di 4 aña di edad, a cuminsa haya problema di comportacion na scol, cual a wordo manda pa un neuroloog. A cuminsa cu su testnan. Na 2008, nan a bay biba afo y eynan tambe tabata bao di tratamento. Na 2011 nan a sigui cu e tratamentonan, pero a presenta problemanan mas severo. Via Voogdijraad, sociale Zaken, y scol, el a wordo getest door di diferente hende na Aruba. E kinderpsychiater mes tabata manda carta pa minister cu e mester wordo poni den un instituto adecua p’e, cos cu no a haya oido nunca.

Situacion a bira pio

Constantemente mester a yama polis. A yega di cera e famia den cas, dal nan hasta cu martiu.

Problema cu adiccion

E yiu tin un aña y algo ta humando marihuana. E ta yega na dje door di e amigonan cu e tin riba caya. El a cuminsa sali for di cas. Tempo e tabata mas chikito, por a want’e den cas. Pero awo el a cuminsa sali cu hendenan mas bieu cun’e, haciendo e problema pio ainda.

No ta bay scol

Sra. Naar tin mas yiu y nan tur ta bay scol, pero Axcel si no. Ta bezig awor aki cu MDC pa pone un caminda. Tempo cu nan a bay biba afo, el a stop di bay scol. Ora cu a bin bek Aruba, a schrijf’e uit for di e scol cu e tabata aden y su cupo a wordo tuma y tampoco no tabata tin luga via SKOA.

Situacion no ta facil

Sra. Naar no ta trahando. E ta cobrando onderstand actualmente. E tabata haya voedselpaket cu nan a kita for di dje for di December y e no ta facil. E no tin descanso. Door cu Axcel ta na PAAZ, e tin tiki descanso, pero mayoria biaha e no por drumi. For di tempo cu el a cuminsa bek ta horta den auto di un juffrouw, el a acerca voogdijraad. Nan tampoco no por haci nada pasobra no tin un caminda por hink’e aden. El a wordo manda Colombia dia 19 di September 2015. El a wordo manda bek pasobra e psikiatra na Colombia a bisa cu falta un papel den su file y no por tum’e asina ey. Ta parti di su record medico completo. For di nacemento te grandi y esey no a bay completo. Sra. Naar a splica cu e psikiatra mester manda pidi’e via hospital.

Den PAAZ

Awor aki Axcel ta den PAAZ pa mientras tanto nan wak unda nan por mand’e. Nan ta suppose di busca un luga p’e na Colombia. No sa con esey ta bayendo awor aki. Sra. Naar for di 2011 ta buscando ayudo. Tur instancia cu ta deal cu tipo di problema asina, a wordo acerca. Loke ta Voogdijraad, nan a purba di Hink’e den OCA, pero no por a wordo hinca, pasobra no tin luga ni e profesional pa deal cu un caso asina. A yega di pone den Imeldahof ter observatie, pero tampoco no a bay bon y for di eynan tambe el a bay PAAZ e tempo eynan.