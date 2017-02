Comparti Aruba Dushi Tera, na Alto Vista, propiedad di abogado David Kock y su esposa Paola, ta un di e cunucunan cu Prome Minister Eman a bishita diasabra den compania di directora di Santa Rosa Natalie Maduro. Premier Eman a keda impresiona cu e cunucu, ademas di e otro seccionnan, ta produci un cantidad grandi di webo pa consumo local. Kock a splica cu e no a bandona su profesion di abogacia ya cu e maneho di e cunucu ta den man di su casa Paola, su suegra y dos trahado mas. Den fin di siman si e ta dedica su mes completamente na e procesonan di sembra y cria hunto cu su famia. E tin un area di 4 hectare, un parti ta tereno propiedad y otro parti ta huurgrond. Den e seccion di cria e tin 10 baca, mas o menos 100 carne y un cantidad di porco. Ademas di esaki, un parti grandi di e cunucu ta pa cria di galiña. Segun el a splica, nan tin un poco mas cu 4 mil galiña cu ta percura pa abastece e mercado cu webo fresco. Esaki ta un area cu ta produci 124 caha di webo pa dia, cual ta wordo entrega na fruteria y supermercadonan rond Aruba. “E galiñanan madura por pone webo durante un periodo di un aña largo. Despues di esaki, nan ta wordo saca di e seccion di e produccion y ta wordo poni na venta pa consumo,” el a bisa. Nan productonan pa prepara cuminda manera basil, ciboyin, kouseband, ciboyo largo, pica, berenhein, etc, ta hopi den demanda principalmente cerca restaurantnan. “E chefnan ta prefera producto fresco pa prepara cuminda. Tin biaha e productonan nan ta wordo kita mainta y entrega pa wordo uza den oranan di anochi y ta hacie den forma organico,” Kock a splica. Aunke nan a cuminsa opera den sector primario na 2008 caba, Kock a bisa cu nan ta hopi contento cu e maneho di Gabinete Mike Eman I y II riba e tereno aki, incentivo cu ta duna na agricultornan. Sinembargo e ta kere tambe cu cada persona cu ta traha den e sector aki mester duna di su banda tambe y cu Gobierno no ta esun responsabel pa cosecha di cada cunukero. Ta duna e incentivonan y e cunukeronan mester haci e resto cu ta nan responsabilidad. Ademas di loke e ta haciendo caba, el a papia cu Prome Minister Eman riba su plan pa bini cu un viñero y lanta un fundacion pa reforestacion di Aruba pero cu matanan cu ta duna e isla su beneficionan. Idea cu Prome Minister Eman a tuma man habri. “Nos tin cu sigui papia riba e tema aki,” e mandatario a bisa su amigo di tempo di estudio. For di momento cu e prome Gobierno lidera pa Mike Eman a sinta, a pone hopi enfasis riba e tema di sostenibilidad, riba tur tereno inclusive den sector primario, mirando cu aworaki Aruba ta depende pa gran parti di exterior pa productonan primario. “Cu loke mi a mira awe, mi ta sigur cu e caminda ta wordo cana door di nos hendenan den rumbo pa un Aruba sostenibel,” Eman a expresa. Mustra/Kita comentarionan

Comparti