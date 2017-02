Comparti Probablemente nan a bay disfruta di nan diasabra anochi, cerca di Carnival Village, na Palmita Rumshop , ora cu Polisnan a drenta pa un control. Na momento di listramento e personanan no por a identifica nan mes, ni por a mustra un permiso legal di estadia of di trabou. A detene tur 7 persona y a entrega nan na Warda nos Costa pa sigui procesa nan y percura pa nan deportacion. Polis a base diario ta topa cu personanan cu ta permaneciendo na Aruba den forma ilegal. Ta corda tur hende cu no solamente ta deporta e stranhero pa su pais di origen, pero Ministerio Publico ta duna multa na e dunado di trabou tambe. Mustra/Kita comentarionan

