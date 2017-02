Comparti Muchanan a haya maletin cu contenido benta den mondi



KAMAY - Diabierna, pa mas of menos 12'or y 10 di marduga, Central a manda patruya na un adres na Kamay , caminda cu lo a haya un tas den mondi. Eynan a papia cu e homber A., kende a declara cu su dos yiunan a bay cumpra pan. Semper nan ta tuma un caminda mas cortico den mondi y dado momento nan a mira un maletin cu contenido benta abao. Nan a trece esaki na cas. Esaki a wordo entrega na patruya. Na warda, a tira un bista den e tas y parce cu e maletin aki ta di e turista BM, kende den oranan di mainta el a haci un denuncia di robo den su auto banda pariba di Benihana. E contindo di e maletin di e marca Coach ta un paspoort di merca, ID (Global Entry), un iPad color di plata, charger blanco di un iPhone, un pochi di pildo, etui cu business cards. E maletin a wordo entre na recherche di Strandpolitie.











Habitante di cas a mira homber ta cana den cura den oranan di marduga



WASHINGTON - Diabierna, pa mas of menos 2'or y mey di marduga, Central ta dirigi patruya na Washington pa un persona sospechoso. Eynan a papia cu doÒo di cas MC, kende a declara cu algun minuut prome, su cachonan tabata blaf pa loco. For di paden caba el a mira cu tabata tin un persona den cura ta cana rond y ora el a bin wak pafo, el a wak e persona tabata pafo di su cara caba, banda di su auto y seguidamente el a core bay direccion zuid. E no por a duna un bon descripcion di e persona, mirando cu pafo tabata hopi scur. Tabata trata si di un persona delega, posiblemente bisti den paÒa color scur y posiblemente un hoben. Polisnan hunto cu un otro patruya, a tene un control den e vecindario, pero no por a mira nada en particular.









Dama Colombiana a bin pidi ayudo na consulado Venezolano pero a bira agresivo



ORANJESTAD - Diabierna, pa mas of menos 9'or y 40 di mainta, Centrla a manda patruya na e consulado di Venezuela den Paardenbaaistraat pa un persona indesea. Eynan personal di e consulado a bisa cu un dama Colombiano a bin eynan pa pidi ayudo, pero despues a bira hopi agresivo y fresco. Ora cu polis a yega, ya e muhe no tabata mas na e sitio. Central a wordo poni na altura.









Ladronnan a bay cu tres flatscreen for di cas na Tanki Leendert



TANKI LEENDERT - Diabierna, den oranan di atardi, Central a manda patruya na Tanki Leendert pa un caso di ladronicia. Eynan a papia cu e homber W., kende a declara cu pa mas of menos 8'or y mey di mainta, el a laga su cas pa bay traha. Pa mas of menos 5'or y 15, el a yega cas y a nota cu desconocidonan a saca e shutternan di e baÒo. El a sigui bisa cu el a bay controla paden y a nota cu desconocidonan a bay cu 3 flatscreen. Keho a wordo tuma. Central a wordo poni na altura.











Turista a klem otro na restaurant di hotel



EAGLE - Diabierna, pa mas of menos 6'or y 15, Central a manda patruyanan di strandpolitie y Noord na e bar yama "Seabreeze" na Divi Village, pa un melding cu lo tabata tin un pelea. Eynan polis a mira un homber un tiki di edad bisti cu un camisa blanco, sinta den un di e stoelnan dilanti di e bar. El a splica cu prome cu polis a yega, e tabata sinta den vecindario di e bar. Dado momento un homber di edad bisti cu un camisa shinishi a bin riba dje y a bis'e pa laga su casa na paz. Despues e denunciante a sinti cu e tabata den un nekklem door di e otro homber. El a sinti cu e homber a dal'e cu su man drechi na su banda di cara. E homber a bis'e na Ingles cu e lo mat'e. E homber cu e camisa blanco a bisa cu e yama JWP. Polis a mira claramente cu su cara banda drechi tabata cora. A papia cu un di e testigonan di e incidente, un di e bartendernan di "Seabreeze", CE, kende a conta cu e tabata para tras di bar, ora cu un homber di edad bisti cu un camisa shinishi a cana bin riba JWP. Despues el a mira cu JWP tabata den un nekklem door di e otro homber. CE tambe a mira cu JWP a wordo gedal den su cara. CE a conta tambe cu for di tras di e bar, cu dos homber a cana bin y a kita e homber cu e camisa shinishi for di JWP. Tanto JWP como CE a mustra polis riba e homber cu e camisa shinishi, kende na e momento ey tabata sinta na e bar. Den cuadro di esaki, e homber a wordo deteni. E sospechoso a bisa cu e yama PV. El a wordo ristra y no a haya nada na su paÒa. Si el a wordo hiba warda y a wordo presenta dilanti fiscal auxiliar na warda di polis di Strandpolitie. El a keda eynan pa interogacion y mas investigacion.











Persona herida na Catiri



CATIRI - Diabierna, pa mas of menos 10'or y 8 di anochi, durante patruya na altura di Tanki Leender, patruya a wordo para pa dos persona. Nan a declara cu nan omo cu ta biba na Catiri, a wordo horta. Eynan polis a mira cu e homber K., tabata bao di influencia pisa di alcohol. Famianan cu tabata para pafo no tabata sa pakico polis a bin na e sitio, pasobra ningun hende no a yama polis. Alabes polis a mira cu e homber su wowo banda robes ariba tabata hincha y cu e sanger ya caba a seca. E homber a declara cu un persona desconoci a dal'e. Alabes tabata tin dos persona. E no por a conta nada di e dos personanan aki. Famianan tampoco no por a bisa nada pasobra nan no a mira nada. Mirando unda e homber tabata sinta y unda cu e spoor di sanger tabata riba vloer, patruya a duna indicacion cu por ta e homber mes a cay y lo a dal na rand di e vloer. Esaki ta loke patruya a supone di e spoornan di sanger. Central a wordo poni na altura.









Pelea entre mama cu yiu den camber di hotel



EAGLE - Diabierna, pa mas of menos 4'or y 45 di atardi, durante tratamento di un pelea na un Low rise Hotel, polis a wordo informa cu tabata tin un otro pelea den un camber di hotel, e mesun hotel. E biaha aki ta trata di un mama cu su yiu muhe. E yiu muhe tabata bao di influencia di alcohol y/of un ke otro substancia y tabata hopi fresco. El a wordo yama varios biaha pa e comporta su mes. Mirando cu e no tabata rasona, el a wordo deteni pa buracheria y a wordo hiba na post Strandpolitie. Eynan el a wordo presenta dilanti di fiscal auxiliar, pa despues hiba na warda di Shaba y cera pa e saca su wayaba. Mustra/Kita comentarionan

