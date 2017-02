Comparti Polis a bay pa caso di ladronicia por nada den Amalia van Solmstraat



SAN NICOLAS - Diasabra, pa mas of menos 12'or y 18 di marduga, Central a dirigi patruya pa Amalia van Solmstraat caminda cu ladronnan lo tabata den un vivienda. Na yegada di polis, e habitantenan a wordo lanta for di soÒo, kendenan a bisa cu tur cos ta bin y cu nan no a yama polis. A controla den e vecindario, pero no a topa cu nada for di su luga. Central a wordo poni na altura.









Adicto ambulante ta trip rond cu turista Canades pa dal un "biertje"



TURIBANA - Diasabra, pa mas of menos 12'or y 50 di marduga, durante patruya rutinario anochi, na altura di Turibana, polis a wordo acerca pa dos hoben, kendenan a conta cu nan a mira e adicto ambulante yama VI, miho conoci como Dun, a cana drenta su cas na Turibana cu un tas yena cu articulo. Hunto cun'e tabata un otro homber. Polis a bay tira un bista y a topa I. en berdad den cura y hunto cun'e un otro homber, kende a bisa cu e yama F. for di Canada, kedando na Del Rey Appartments na Kamay. F. F. a drenta como turista na Aruba y riba su mes el a bay Yen Yen bar y a topa I. riba caya. I. lo a brind'e mas cerces, cu el a laga na su "cas". F. claramente tabata riba e momento robes na e luga robes. Polis a nota tambe un tas blanco cu aden paÒa di dama y sapato. I. a declara cu un rato prome el a haya esaki y despues cu a puntre un biaha mas di unda e tas ta bin, el a contesta cu el a haya e tas aki na canto di caminda den un bari.

Ta mustra cla cu e storia tabata inconsistente y increibel. Sinembargo no tabata suficiente pa por a detene riba sospecho di un delito y a lag'e na paz. Polis a pidi F. urgentemente pa bay cu nan pa asina por a hib'e bek na Del Rey Appartments, cual a wordo haci tambe. Polis a bandona e sitio pero lo keda tira bista riba esaki. Central a wordo poni na altura.







Amigonan burachi a drenta den discusion cu otro te cu polis a intermedia



ESSO HEIGHTS - Diasabra, pa mas of menos 6'or y 35 di mainta, Centrla a dirigi patruya na Esso Heights, caminda cu segun e denunciante lo tabata tin algun persona pafo di dicho percela den dos Suzuki Jimmy y cu nan tabata tin un arma di candela y un machete cu nan. Yegando eynan, parce cu tabata un discusion entre dos amigo. Segun cu a papia cu e habitante di dicho adres, e homber yama J., kende a declara cu no tin nada ta pasando. J. a sigui bisa cu su amigo C. a bebe dimas y dado momento nan dos a drenta den un discusion. Polis a intermedia entre ambos partido. Paz a keda restaura temporalmente. Central a wordo poni na altura.











Turistanan a hera hala otro cu konopi pa motibo di Palapa



PALM BEACH - Diasabra, pa mas of menos 10'or y 5 di mainta, Centrl a manda patruya na un High Rise Hotel pa un bringamento. Eynan a papia cu un pareha Chileno cu ta kedando na e hotel, kendenan a declara cu pa mas of menos 10'or di mainta nan tabata bao di palapa number 20. Un pareha di tata cu yiu Mericano a acerca nan y a bisa nan cu nan tabata tey prome bao di e palapa y na e momento ey a surgi un discusion. E homber Chileno MBA a bisa cu e yiu homber a push'e den su cara y el a push'e bek. Despues di esey polis a bay na palapa number 20 y a papia cu e yiu homber yama RD, kende a declara cu el a pusha e turista Chileno den su casa, pasobra e turista Chileno a pushe prome den su cara. Polis a informa D. cu e palapa ta pa publico y si bo bandona e palapa, un otro hende por uz'e. D. no tabata sa esaki y a mustra comprension. Central a wordo poni na altura.









Polis a bay pa supuesto melding di piscamento di calco



MALMOK - Diasabra, pa mas of menos 1'or y 47 di merdia, Central a dirigi patruya di Strandpolitie na LG Smith Boulevard cerca di e boto gesink na altura di Aruba Beach Villas. Segun e melding, lo tabata tin tres hoben, kendenan posiblemente lo a saca calco for di lama. Eynan a papia cu dos hende homber cu tabata banda di beach. Por a nota cu un di e hombernan aki tabata tin un saco doorzichtig, cu un bestia den esaki. El a wordo yama un banda y a controla den e saco. Por a mira cu tabata tin sekat bibo den dje. A puntra nan si nan a mira tres hoben cu saco riba nan lomba den vecindario, pero nan a declara cu nan ta un rato eynan caba y no a mira ningun hoben den vecindario. Algun meter mas leu, dilanti di "Aruba Beach Villas", a papia cu un turista, kende a bisa cu e tambe tin un rato eynan y no a mira ningun hoben cu saco riba nan lomba ta cana rond. Central a wordo poni na altura.









Djodjo a horta cartera den Rey Hing



POS CHIKITO - Diasabra, pa mas of menos 9'or y 28 di anochi, Central a dirigi patruya na Pos Chikito den cuadro cu un ladronicia. Eynan a papia cu e habitante GMB, kende a declra cu el a perde su cartera den Rey Hing Supermarket. El a declara cu e doÒo di Rey Hing a mustr'e algun imagen di video caminda un homber a bay cu e cartera. Ta trata aki di un cartera preto di e marca Victor Hugo, cu tabata tin 20 dollar aden, un Visacard blauw di e banco "Itau" y algun carchi di miembrecia. B. a declara tambe cu e doÒo di e supermercado a mustre e cas di e sospechoso. B. a bay cu polis na cas di e sospechoso. B. a mustra polis e adres den Betonicastraat, cual ta cas di e ruman muhe di e conocido adicto ambulante Djodjo L. Durante atruya, pa mas of menos 1'or di madruga, polis a mira Djodjo na altura di Rey Hing Supermarket. Ora cu el a wak polis, di biaha el a crusa caminda. E tabata tin un foambox cu cuminda aden den su man. Polis a puntr'e pa e cartera. Di biaha el a saca e cartera di e denunciante for di su saco di carson y a dun'e na polis. El a declara cu cu el a haya esaki. Patruya a atende Djodjo riba esaki. Patruya a bay na cas di e denunciante, pero ningun hende a bin pafo. Patruya a yam'e den varios ocasion, pero sin ningun resultado. E cartera a keda na warda. Tabata tin cinco carchi di miembrecia y un Visa Credit Card den e cartera, pero e 20 dollar si, no tabata tey mas. Mustra/Kita comentarionan

