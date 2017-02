Siman pasa partido MEP a publica un articulo pa purba crea e impresion cu e fraccion di MEP ta bay tur reunion di Parlamento. Aparentemente miembronan di e partido mes a reclama e miembronan di e fraccion na mas cu un ocasion cu nan no por cobra sin bay trabou! Algo cu miembronan di e fraccion di MEP tin añanan ta haci caba.

REALIDAD E realidad ta cu e 7 miembronan di e fraccion di MEP masha hopi biaha no ta presenta na trabou. Tin biaha niun di nan tey y masha hopi biaha falta algun di e miembronan di e fraccion. E miembronan di e fraccion id MEP a haya e fama di "parlamentarionan di warda", pasobra ora un bay e otro ta yega. Tin biaha mey mey di un reunion un of mas ta djis coi nan caminda y bay sin duna cuenta! E participacion di miembronan di e fraccion di MEP den comisionnan di Parlamenento ta ainda mas abou. Probablemente nan ta pensa cu niun hende ta wak nan tog. Masha hopi biaha niun di nan tey y poco biaha tur ta presenta na reunionnan di comision. Hasta e grito den Pueblo pa aplica e regla di "no work no pay" no a traha riba consenshi di MEP. Fin di aña pasa e lider di MEP publicamente a bisa cu e aña aki no tur miembro di MEP lo presenta na trabou, como sifuera ta algo nobo.

Pa awor e fraccion di MEP bisa cu semper nan ta presente den tur reunion ta djies otro mentira y intento pa crea un impresion robez. E realidad ta cu nan no sa presenta na trabou y tin un sin fin di preuba pa mustra esey. Hasta dia di despedida di Gobernador Refunjol y di e Gobernador nobo Boekhoudt algun di nan no tabata presente! PREUBA E miho preubanan cu miembronan di e fraccion di MEP no sa presenta na trabou ta e potretnan di e bankinan bashi caminda nan lo mester sinta. Pa complementa esaki tin e lista di presencia y di votamento di reunionnan publico di Parlamento pa mustra cu e mimebronan di MEP NO TA BAY TRABOU. Ata aki algun di e cantidad grandi di preuba indiscutibel cu tin.