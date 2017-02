Comparti Diasabra ultimo e districto di Noord a demostra un biaha mas pakico nan ta #draai100. Manera ta custumber Paul Croes, como habitante y defensor grandi di pueblo di Noord, ta prepara algo special pa Norteronan pronkea cune. Net prome cu Parada di Mucha, e hoben Minister y su ekipo ta pasa saluda y reparti t-shirt cu e frase “Noord ta #draai100.” E frase conoci entre hobennan ya pa algun tempo ta wordo usa pa describi algo of un hende cu ta hopi bon. Cu ta resalta paso ta positivo, bon traha y simplemente estupendo. Asina por referi tambe na e manera con Noord ta celebra su Carnaval brindando pueblo den fin di siman un Parada di Mucha cu tabata bunita y a cana na un manera masha caminda tanto esnan aden of na banda, a disfruta enormemente. E accion aki a keda bon ricibi cerca e ciudadanonan. Algun tabata for di trempan luciendo nan t-shirt riba e ruta. Minister Croes a haya hopi bon comentario y elogio pa su iniciativa, como tambe peticion pa esaki por continua. Adicional na e t-shirt, Minister Croes a pone luz y atencion riba clientenan di fundacion Sonrisa cu a compañ’e riba e ruta repartiendo hustamente caranan sonriente, como tambe mangel y chips pa e muchanan. Di e manera aki Minister Croes kier mustra con hendenan cu limitacion por wordo integra den e actividadnan di nos sociedad y cu nan tin e capacidad pa desempeña hopi tarea. Minister Paul Croes ta gradici tur esnan cu a colabora pa e accion di ‘Noord ta #draai100’ tabata un exito y ta felicita pueblo di Noord cu un tremendo Parada di Mucha. Tambe ta keda pendiente pa e otro actividad di Noord cu ta e Sunset Parade. Mustra/Kita comentarionan

Comparti