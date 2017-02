Comparti Kiwanis Aktion Club di Sonrisa a instala su directiva nobo pa e aña Kiwanestico 2017 – 2018. Esaki a tuma lugar na Trai Merdia Sonrisa den compania di e miembronan di Aktion Club di Sonrisa, hunto cu nan familiar- y miembronan di Kiwanis Club of Aruba, como tambe directiva di Trai Merdia Sonrisa. Despues di 7 aña consecutivo e club di Aktion Club Sonrisa a haya un directiva nobo, pa sigui maneha e club cu ta consisti di e clientenan di Trai Merdia Sonrisa. Durante e ceremonia oficial, Distinguido Lieutenant Governor di Kiwanis Sr. Bob Spellen a agradeci e directiva pa nan excelente trabou y dedicacion durante e ultimo 7 añanan y alabes tabata tin e honor di instala e directiva nobo pa aña 2017 – 2018. Despues di 7 aña di a maneha e club cu exito, presidente saliente sra. Ana Maria Tabares a pasa e tarea di presidente over na sr. Francis Tromp. Directiva 2017 – 2018 Aktion Club di Sonrisa: Presidente: Francis Tromp Secretaria: Militza Chirino Tesorero: Jozef Tromp Vice-Presidente: Johnny Perez Vice-Secretaria: Sheliziah Snijders Kiwanis Advisors: Claudine Ho-Kang- You & Linda Lou Huiskes Faculty Advisors: Kaisha Gomes & Angelique Perez Kiwanis Aktion Club di Sonrisa ta un sponsored leadership program (SLP) di Kiwanis Club Aruba. Desde aña 2010 Aktion Club di Sonrisa ta formando parti di e famia grandi y creciente di Kiwanis na Aruba. Ta importante pa menciona, cu e Aktion Club di Sonrisa ta e unico club di Kiwanis actual, cu ta dedica na yuda e personanan cu limitacion, door di motiva nan pa haci trabou comunitario y refleha e slogan di Aktion Club; “caminda desaroyo no tin desabilidad”. Aktion Club ta un club di Kiwanis dedica specialmente pa persona cu desabilidad y ta consisti di mas cu 12,000 miembro rond di mundo. Tambe Aktion Club ta duna e miembronan e oportunidad pa ehecuta reunion semanal, crea y ehecuta proyecto y trabou comunitario den un forma cu nan tambe ta sirbi nos comunidad. Kiwanis Club di Aruba ta sumamente orguyoso di cada un di e miembronan di Aktion Club Sonrisa, cu ta dedica nan tempo, amor y atencion na sirbi nos comunidad y mustra Aruba cu nan tambe por haci hopi. Pa mas informacion tocante di Aktion Club di Sonrisa por sigui nos riba www.facebook.com/centro.sonrisa of www.aktionclub.org Mustra/Kita comentarionan

