Departamento di Asuntonan Economico/IDEA y e compania STEINBEIS a organisa un workshop tocante "Guidance for Managing Innovation in your Organization" den cuadro di e proyecto COSME (Caribbean Overseas Small and Medium Enterprises), cu a tuma lugar na Departamento di Asuntonan Economico, riba 1, 2 y 3 februari 2017. E proyecto di COSME ta un programa cu ta financia door di e fondonan regional di Union Europeo cu ta destina specialmente pa e OCT nan (Overseas Countries and Territories) desde april 2014. E programa tin tres obhetivo specifico: A. Pa reenforsa e capacidad di e gobierno di e OCT nan den Caribe pa duna servicio na e sector di comercio. B. Pa mehora e capacidad di "Business Service Organizations (BSOs)" pa drenta den e maneho publico/priva y dialogo administrativo reforma cu gobierno y duna servicio na e constitucion di e SMEs. C. Pa promove un colaboracion mas fuerte cu comercio y relacion di inversion entre Union Europeo, CARIFORUM y e "Caribbean OCTs". Sr. Seepersaud, experto di e compania STEINBEIS, ta un di e lidernan di Team/experto principal den e programa di COSME y ta responsabel pa e implementacion tecnico di Obhetivo C. E workshop aki a wordo financia completamente dor di e proyecto di COSME. Pa e workshop menciona, sr. Seepersaud a invita sr. Leopoldo Colombo como moderador. Sr. Colombo ta e Managing Director di Quara Argentina S.A. y ta un Chemical Engineer cu mas di 30 aña di experienca den Research & Development, Process Control, Quality Management y Conformity Assessment. Desde 2013, sr. Colombo ta un miembro di ISO/TC279 Innovation Management y ta Convener di ISO/TC279/WG1, responsabel pa e grupo cu ta desaroya e futuro ISO 50501: Innovation Management Systems. Tambe sr. Colombo ta e Secretariado di the National Innovation Committee of IRAM-Argentina. Sr. Colombo ta un Quality Auditor y Quality Manager certifica dor di ASQ (American Society for Quality). Sr. Colombo a facilita e training aki durante e 3 dianan pa informa e participantenan con pa identifica e tendencia nan den innovacion y con pa maneha e procesonan pa implementa e tecnologia scogi y tambe e standardnan y protocolnan den un compania. Sr. Colombo a uza un variedad di metodo educativo den e workshop manera actividadnan di team work, case studies y teorianan mixto pa comprende e teoria di Innovacion. Pa promove un colaboracion mas fuerte cu comercio y di inversion den e OCTnan den Caribe, e meta di e encuentro aki y ful e proyecto di COSME ta pa envolvi e representantenan publico/priva adecuado y relevante pa sigura un exito total. E participante nan cu a atende e workshop aki tabata: IDEA, KvK, Bureau of Innovation, DVG, Veterinaire Dienst, AHATA, ActionCoach, Real Smooth Entertainment VBA, Setar N.V., NLT Aruba, Bless N.V., Transition 2 Health, Stichting Tzedaka Performance, Aruba Trip y futuro comerciantenan: sra. Ava Thodé, sra. Maya Artist, sra. Ingrid Kuiperdal y sr. Nolberto M. Torrealba Gonzalez. IDEA ta gradici tur coleganan di DEZHI cu a yuda pa haci e workshop aki posibel, especialmente nos coleganan sr. Xavier Boekhoudt y srta. Clarina Geerman. Na final di e workshop tur participante a ricibi un certificado di participacion y tambe nan a keda hopi satisfecho cu e informacion cu nan ricibi durante e workshop.

