Durante un encuentro ameno na e Policlinica Oncologia na Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal, e team completo a celebra e hecho cu a nomina Deborah "Debbie" McDougal como e prome empleado di luna di Hospital di aña 2017. A nomina Debbie pa empleado di luna pasobra cu e tabata un factor constante pa cu e departamento durante henter aña 2016 cu tabata un aña basta duro. "Aña 2016 tabata un aña hopi pisa pa oncologia por lo general, pero tambe na departamento di 'Niet Snijdend IV' unda cu nos ta trata e pashentnan cu ta haya chemotherapie den un ambiente clinico," el a splica. "Debbie tabata e factor constante p'ami, Sra. Ruthmila Odor- Croes como hefe e tempo ey na Niet Snijdend IV, pa Olga Rodriguez como Clustermanager y Joanne Caster como Coordinador di Policlinica di Oncologia. Ta importante pa duna di conoce cu tabatin momentonan hopi pisa. Momentonan cu nos mester a pasa mas cu 12 ora den Hospital. Debbie a para banda di nos, hunto cu nos. Biniendo for di San Nicolas semper e ta un di e prome nan cu ta yega. P'ami esey ta hopi importante pasobra no ta solamente cu e sa su trabao pero e tin e amor y pasion pa su trabao y e ta cumpli cabalmente tur dia cu nos Hospital. E ta social, pero tambe hopi integro. Mi ta enfatisa riba integridad cu ta hopi importante mas ainda ora bo ta traha den un organisacion asina grandi manera hospital unda cu sin importa tur pashent ta haya e miho servicio danki na Debbie. P'esey nos a nomina Debbie pa ta empleado di januari," Ruthmila ta elabora. Coordinador di e departamento y colega Joanne Fingal-Caster ta bisa cu Debbie ta un trahado ehemplar… "semper cla pa yuda. Semper e ta atento cu su pashentnan cu ta hopi contento cu e cuido cu e ta duna. E ta bay mas leu cu loke su trabao ta. E t'ey semper pa e famia tambe ora cu nan tin pregunta. Ora tin mester di Debbie y puntr'e pa yudansa mesora e t'ey y si no tin solucion, mesora e ta yuda bo busca esaki te ora cu logra. E ta un trahado atento." Hospital ta hopi orguyoso di Debbie y ta gradici Debbie pa su empuhe y ta felicit'e cu e reconocimento bunita aki. Masha pabien!

