Comparti Recientemente, un delegacion di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a atende e Caribbean Travel Marketplace di Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) cu a tuma lugar na Bahamas. Parti di e delegacion tabata CEO di A.T.A., Ronella Tjin Asjoe- Croes, CMO di A.T.A., Sanju Luidens-Daryanani, Director di A.T.A. Norte America, Ed Malone, y Señora Adwina Arends cu ta e co-op advertising cordinador pa A.T.A. E CEO di Aruba Hotel Tourism Association (AHATA), Jim Hepple, tambe tabata presente. Mas cu claro diferente hoteleronan tabata tin nan booth tambe y a reuni cu tur esnan concerni. CHTA a cuminsa como un comision na 1959 cu e mision pa promove y comercialisa e region Caribense. Anualmente, CHTA ta organisa e Caribbean Travel Marketplace na comienso di aña, cu ta e top evento di mercadeo y hospitalidad pa e region Caribense unda ta atrae varios profesionalnan for di diferente area di e industria di hospitalidad mundialmente. Esaki a wordo reconoci como un di e conferencianan mas importante y productivo pa miembronan den e industria, unda profesionalnan ta negocia, network, firma contract y comparti informacionnan importante tocante e ultimo desaroyonan den e mundo di hospitalidad. Loke ta distingui e evento aki for di otronan ta e obhetivo principal di e evento, cu ta pa proveedo y cumprado di biahenan pa Caribe conduci negociacionnan y sera acuerdonan cu ta benificia e region. E ta un momento clave tambe pa midi con benta pa e destinacion ta bayendo. Durante e Caribbean Travel Marketplace di 2016 un total di 27 destinacion den Caribe a participa, unda tabata tin mas cu 990 delegadonan presente hunto cu 236 proveedo y 107 cumprado. E reunionnan semper ta hopi, y e aña aki Aruba Tourism Authority conhuntamente cu AHATA tabata tin un total di 38 reunionnan durante e dos dianan di e conferencia, permitiendo e delegacion pa haña un bon bista riba con e aña ta desaroyando su mes y kiko por spera. Den linea cu e strategia cu A.T.A. tin pa sigui crece e mercado Mericano (+5%), presencia na e evento aki ta cardinal. Asina aki, a inverti fondo adicional fin di aña pasa y e aña aki pa comercialisa Aruba den e mercado Mericano. Adicionalmente, a traha cu socionan manera e diferente aerolineanan pa hisa e asiento aereo pa Aruba for di e mercado aki. Esaki a conduci na e introduccion di un ruta nobo di Jetblue entre Aruba y Fort Lauderdale na comienso di januari, pero tambe na mas asiento for di e Mercado di Boston, como tambe mas asiento di Delta Air Lines. En total ta proyecta un crecemento di 11% den cantidad di asiento for di Merca pa e aña aki, segun ultimo cifranan di Triple A. Benta pa Aruba compara cu e 2016 ta mustra ‘bon’ por lo general. Hoteleronan tambe a confirma e mesun tendencia y satisfaccion di e bishitantenan tambe ta mustra positivo. Puntonan di atencion ta incluimaneho di e Presidente nobo di Merka y impacto cu esaki por tin riba turismo pa Caribe y Mexico. Tambe ta bon pa subraya cu e expansion di hotelnan den Caribe ta basta amplio, unda Santo Domingo y Jamaica entre otro ta sigui añadi producto hotelero. Durante luna di april, Aruba Tourism Authority lo ta organisando un evento similar riba nos isla, ATCA, cu ta exclusivamente pa Aruba, esta pa A.T.A. su socionan local y di Merca. E ta e momento atrobe pa topa nos socionan, haci negoshi, laganan reconecta cu nos vision, strategia, producto y asina traha riba relacionnan importante cu esnan cu ta clave pa cu Aruba su Turismo di Merca y Canada, cu tambe tin como meta un crecemento e aña aki (+3%). Mustra/Kita comentarionan

Comparti