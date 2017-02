Comparti Den un bijeenkomst cu a dura mas o menos 5 ora Parlamentarionan di diferente fraccion a haci nan preguntanan critico na minister di Justicia mr drs. Arthur Dowers encuanto criminalidad na Aruba. E reunion aki a ser pidi dor di fraccion di AVP basa ariba e diferente atraconan di ultimo simannan cu e meta pa haya un update di informacion, accionnan y cifranan di combatimento di criminalidad. Minister a trece padilanti cu no ta di awor criminalidad ta pidi atencion. El a menciona un rapport ya caba di anja 2007. Durante ultimo dianan criminalidad a haya un diferente angulo. E forma con atraconan ta tuma lugar a cambia. Tin 14 caso registra. E casonan ta diferente na anjanan anterior. Awor tin mas atraco na casnan individual envez di negoshinan/empresanan, loke ta ser horta tin menos valor en comparacion cu anjanan anterior, ta trata di atraconan di impulso, tin diferente constelacion di atracadornan, mobilidad tambe ta diferente etc. Pues ta rekeri otro forma di atende cu e situacion. Locual ta ser nota cu ora e atracador ta stranhero nan ta ser yuda dor di Arubiano mes. Segun Wyatt-Ras no por ta asina cu nos hendenan den nan cas no ta sinti na mes insigur. Esey ta un preocupacion pa Parlamento. En total 17 Parlamentario incluyendo Wyatt-Ras a haci pregunta y dicho preguntanan a ser contesta dor di minister cu a presenta den parlamento cu diferente hefenan di departamento manera di cuerpo policial, KIA, Veiligheidsdienst y conseheronan di minister. Sigur tin un cantidad di punto pa traha ariba dje. Nos pueblo kier mira cu polis ta presente tur caminda. Ta necesario cu diferente departamento y ministerio ta traha hunto pa ataka a problematica y cu banda di e trabou sec di polis tin control na frontera, cu tin suficiente polis, cu por haci uzo di camera, drones y tur otro instrumentonan digital tambe pa por registra y controla individuonan tambe ora nan drenta y sali for di Aruba. Alavez tin cu evalua cierto leynan manera e.o. LTU, wapenvergunning y strafvordering . Pues banda di intervencionannan ta necesario mas informacion pa nos hendenan por ta mas prepara pa cualkier eventualidad. Preveni ta mihor cu lamenta. Wyatt-Ras ta kere cu alavez tin cu traha mas dirigi tambe ariba nos hubentud den problema paso nan ta vulnerable pa cai den criminalidad. E Centro Orthopedagogico mester ser amplia pa atende cu e hobennan mas problematico y tin cu keda sostene buro Reclassering. Wyatt- Ras ta conclui cu aunke cu segun minister hopi ta ser haci pa domina criminalidad y cu cuerpo policial ta haciendo un bon trabou tog tin mas cu tin cu wordo haci pa garantisa trankilidad den nos comunidad. Mustra/Kita comentarionan

Comparti