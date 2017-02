Comparti Nos a papia cu Alonso Tromp, kende ta miembro di partido PDR, a duna un adelanto pa loke ta e desaroyonan politico pa loke ta e partido PDR. El a splica cu na e momentonan aki a acerca nan abogado y nan ta trahando riba e caso. A bay inscribi na Camara di Comercio, manera tur instancia tin su obligacion pa inscribi na bestuur y tin di compronde for di sr. Bikker den medionan di comunicacion, cu nan a nenga nan di inscribi. Camara di Comercio no a nenga nan pa inscribi. Camara di Comercio a ripara cu nan a entrega un disputa y asina cu tin un disputa, partidonan ta desuni, na e momento ey, nan ta conseha pa bay corte, si yega asina leu. Awor aki ta den fase pa bay corte. Keho Segun sr. Tromp, e peticion pa e kortgeding no a tuma luga ainda. Tromp a prepara pa tur documento ta na abogado, cual nomber ta wordo anuncia despues. Mirando cu tin influencia tur caminda, tin un influencia basta fuerte, pero no por prueba esey nunca, a scoge pa tene nan abogado te na momento cu yega, pa divulg’e. Ta peseynan ta saliendo nan so, mirando cu tin hopi presion riba e caso aki, na moda cu no tin ningun presion basa riba influencia riba e abogado. E bestuur ta para fuerte riba e abogado. Reunion valido Alonso Tromp a splica cu e reunion cu nan a tene tabata un Asamblea cu pa prome biaha den historia di e partido, unda cu e ta wordo teni segun statuto. Unda cu tabata tin puntonan di agenda y a mantene nan mes na dje. Tabata tin fundadornan di e partido tambe eynan presente. Tabata tin 4. Tur esunnan cu mester a pone nan mes disponibel pa bay riba lista of den directiva tabata presente y tambe esnan cu a bin pa vota. Tur a firma, segun Tromp. Con a sigui cu e partido Por a wak den medionan di comunicacion por a mira cu a tene un rifa di auto. Tromp a splica cu Bikker ta haci su trabao y e hurista di e resto di e partido ta haci su trabao. Ta fastioso cu Bikker ta bisa cu e ta lider di e partido mientras cu e ta number 2 riba un otro partido. E tin cu scoge, sea cu e ta Democracia Real of e ta POR. El a scoge cu e ta POR y diripiente e ta bisti cu carson cora. E portanan semper ta habri, pa tur hende, segun Tromp. Despues di e asamblea mes tabata tin presion cu a cay, particularmente riba e aspecto di accion indirecto, caminda cu cierto hendenan cu por haya problema cu nan trabao. Tin dos a trek terug den e banda ey y uno a dicidi pa keda neutral, segun Tromp. Esaki no ta stroba nan na nada. E directiva aki, segun Tromp, ta uno oficial pa PDR. Nan ta pura pa pasa e fase negativo aki, pa nan cuminsa prepara pa campaña 2017, Mustra/Kita comentarionan

