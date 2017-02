Comparti Tin di compronde cu atraco Team tabata druk. Minister di Husticia, drs. Mr. Arthur Dowers a splica cu mainta tabata tin planea pa drenta diferente cas. Entrada hudicial logicamente, manera por a pensa cu ta na su cas nan a bay, pasobra segun partido MEP y Otmar Oduber, ta Dowers ta esun cu tabata pone atraco. Por bisa cu a drenta den diferente cas, variando for di Playa, Modanza, Noord y bay over na detene 9 persona, tin cu bisa cu e ta sumamente contento cu e tremendo trabao cu a wordo haci door di e diferente teamnan policial. Ora cu tur cera cabes, e resultado ta devastador pa crimen y e criminalnan. A bisa cu a mira un aumento den Januari di atraco cu nos no conoce y a mira e trend aki aña pasa. A haci un analisis profundo y a yega na e conclusion banda di e hecho cu tin e hendenan local cu ta comete atraco, pero a bisa na varios ocasion cu tin un grupo specifico cu ta bin for di Venezuela y awor aki ta mira tambe cu tin algun hende for di Colombia cu ta join y ta cometiendo atraco riba nos pais. Ta mira un forma di atraco nobo y ta mira un grupo specifico y e moda cu nan ta opera, sa cu ta un grupo cu ta bin pafo di Aruba. E resultado ta cu 9 persona a keda deteni. Tin varios confisca y tin mas huiszoeking cu ta tumando luga y ta sigur cu tin por lo menos un 6 pa 7 caso di atraco na e momento aki caba soluciona, basa riba e entrada hudicialnan aki. Den e ultimo dos detencionnan of serie di detencion cu tabata tin, a bay over na detene 15 persona. Ta importante pa menciona cu no ta unicamente e Venezolano y e Colombianonan a wordo deteni, pero e Arubiano tambe. E local cu a sostene nan pa comete atraco, pasobra sa cu ta practicamente imposibel pa un hende di bin di afo, yega comete atraco, dal e forma cu nan ta dal nos e ultimo tempo, sin cu tin e localnan envolvi, cu ta coopera cu nan. Ta spera cu den e oranan cu ta sigui ta haya mas informacion di ken e personanan aki ta. Ta spera cu e wordo bon combati cu comunidad, pa nan ta conciente. Ta tendiendo di incidentenan caminda cu tin miembronan di nos cuerpo cu ta wordo ataca door di personanan cu taliga na partido MEP, ta acusa cierto hendenan cu ta funciona den nos comundidad, cu nan ta responsabel pa atraco, cu nan ta responsabel pa criminalidad y nan no ta atacando e criminalnan. Loke a participa cu lo bay pasa, si e maneho cu MEP ta hibando, e manera cu nan ta treciendo cos pafo awor aki, ta Arubianonan drechi cu ta bringando alma y cuerpo, nan ta wordo ataca y verbalmente agredi riba caya door di simpatisantenan di partido MEP, pasobra nan ta bisanan cu eseynan ta responsabel pa e crimennan. Ta un tendencia peligroso y tin cu analisa hopi bon kico ta wordo haci. MEP no mester lubida cu e cos aki por bolter riba nan tambe. Tin indicacion hopi cla di unda e crimennan aki ta tumando luga, di unda nan ta biniendo, ta bay crackdown pisa riba nan. Ta spera tambe cu na e momentonan aki cu e decision tuma luga, MEP no bay cualifica hasta detencion di e criminalnan cu e crimen, sino sali pafo di duna alo menos un palabra di pabien na esnan cu ta haciendo e trabao akinan. Mester ta bon cla den dos cos. Crimen tin tur caminda na mundo, den nos region. Ta coriendo hopi risico dilanti Venezuela, pero e trabao cu ta wordo haci, e cantidad di placa cu ta wordo inverti, e cantidad di esfuerso cu ta wordo haci, ta di admira. Hecho ta cu cada un atraco ta uno di mas. Pesey cu alma y cuerpo ta combati esaki. E minister mes ta sinta hunto cu e polisnan aki den marduga of atardi y ta combersa cu nan, mira kico nan falta y percura pa tur cos ta buta na ordo pa nan por funciona. Lamentablemente nos tin un oposicion y awor a join the crew Andin Bikker y Otmar Oduber, ta sosteniendo e criminalnan y ta hibando un lucha y bataya contra di husticia. Ta lamentabel. Mustra/Kita comentarionan

