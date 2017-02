Comparti Dialuna maina den sala di parlamento a tuma un lugar un asina yama “openbaar bijeenkomst” cu como topico criminalidad. E ta bon conoci den nos comunidad e preocupacion cu tin encuanto di e seguridad di nos cuidadanonan. Na comienso di e reunion Mando Policial a duna un presentacion amplio di loke ta e trend di atraconan cu ta tumando lugar ultimamente. Alto inspector Panneflek a mustra sala di parlamento entre otro e cifrasnan di atraco y a haci esaki, comparando esaki cu añanan anterior. Loke ta remarcabel di e presentación aki ta, con algun político y miembro di prensa ta prestanan mes, pa mal informa comunidad. Señor Panneflek a splica cu e cifras nan di “atraco” ta varia pa motivo cu antes Cuerpo Policial tabata registra “beroving met een vuurwapen” esta un atraco cu arma di candela, so. Mientras cu awor ta registra tur atraco cu a wordo cometi, sea cu e atracador a hasi uso di un cuchio of simplemente a menasa un persona y no a hasi uso di cualkier tipo di arma, como algun ehempel. Mustra/Kita comentarionan

