Comparti Dialuna anochi polis a bay pura na in cas na Pavia. A drenta informacion cu tin hende straño a drenta e propiedad y tin intencion di ataka na e cas. A menciona cu tin mas hende tambe cu ta cla pa drenta. Varios unidad di Pollis a bay cu urgencia na e adres na Pavia. Na yegada no a topa cu nada cu tin di haber cu e melding. Loke si autoridad a topa cune ta un problema di awa sushi cu tabata wordo manda pa caminda. E awa di beerput ta un molester pa e bisiñanan. Pesey un bisiña a bay na e cas cu regularmente e awa di beerput ta sali. A bay avisanan pa Evita esaki pasobra ta un molester pa nan cu ta biba cerca. A kere cu e bisiña ta atracador. Polis a mira e situacion di e awa sushi. Parce na cas a dos mucha tabata tey y e adultonan mes no tabata na cas. Polisnan a haya mas melding di e molester di e awa di poz cu ta bay pa caminda. A avisanan pa no haci esaki. Na final no tabata ningun atraco of intent di atraco pero mas bien un problema di awa di poz. Mustra/Kita comentarionan

