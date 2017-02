Parlamento a trece algun preocupacion dilanti y tabata kier sa kico Gobierno ta haciendo. Minister Arthur Dowers tabata tey presente cu su departamentonan y a duna un presentacion riba e ultimo desaroyonan.

Varios parlamentario a bin cu presentacionnan constructivo. Entre otro sr. Thijsen, kende a papia cosnan al caso. Lamentablemente ta keda un lider di un partido politico MEP, cu ta keda haci politica barata. E ta keda pretende cu e tin tur e solucionnan, ciendo cu a mustra riba e hecho cu tin cierto cambionan y basa riba e cambionan ey, ta tuma e medidanan. A bay mainta over na detencion di hopi hende. Lo sigui den e dianan aki detene mas hende. Loke ta un realidad, ta cu cerca Cuerpo Policial, ni nigun otro cuerpo policial na mundo, no por anticipa ken ta bay haci atraco. Tin hopi polis riba caya y material na disposicion. Tin gruponan bezig cu inteligencia. Pero si tin hende cu ta dispuesto y ta haya tambe sosten y cooperacion pa comete crimen, nan por haci’e. Esey ta un cos cu lamentablemente no tin completamente den nan man. A haci hopi na prevencion. Hopi biaha ta preveni hendenan cu arma riba caya, ta logre comete un crimen. Pero tin momentonan cu no por previni’e. E pasonan cu ta tumando cada biaha di nobo ta frena principalmente e desaroyonan cu ta mira for di e parti di Venezuela, caminda cu tin hende cu ta wordo treci na Aruba door di algun hende aki, specialmente cu e meta pa comete atraco. Nan ta haya parti di e placa cu nan a atraca.

Tambe ta mira algun hende cu ta bin riba nan mes y gewoon riba caya ta ranca hende su cartera, pasobra nan tin nan problemanan social na nan pais, etc. Unico cos cu por bisa cu akinan ta haci tur esfuerso pa preveni esaki. Lamentablemente no por djis yega y bisa cu ningun Venezolano no por drenta mas. Esey leynan internacional no por. Por haya den basta confrontacion. Si ta bay haci ta binimento di ESTA, ta reduci e riesgo di esnan cu tin intencionnan criminal, pero no por elimin’e completamente. Un gran cantidad di arma cu nan tin, hasta armanan cu ta legal cerca cierto funcionarionan cu ta dispuesto pa bend’e pa haya dollar pa drenta nan pais. Un di e cosnan importante den e aspecto preventivo, cu nos mester tin hendenan menos dispuesto pa cumpra e armanan aki of pa trafica e armanan aki cu ta trece na nos mesun pais. No ta unicamente e Venezolano cu ta bin trece arma aki, pero tin localnan cu ta bay cumpra arma riba bestelling akinan y purba di trece. A logra di frena esaki pero no tur ora. Tin cu bisa tambe cu e discusion a bin riba e parti di fondo.

Na e momentonan aki tin varios fondo cu a traha duro pa por a logra haya esaki riba nos isla. Por corda sigur cu algun aña pasa a bisa cu mester di mas miyones pa por haci e trabao. A haya den e presupuesto ultimo algun miyon mas, pero cu e aspecto ey ta uno cu na e momentonan aki cu tin’e cubri, ta importante si pa futuro pa keda conciente cu crimen y risico di crimen den e region aki ta bira tur dia mas grandi. Si mira e cifranan y si mira e rapportnan cu tin, compara cu e añanan cu ta pasa, por mira cu door di e cambio di registracion, cual ta registrando tur cos cu wordo cometi como un tipo di overval of beroving,ta wordo registra como atraco door di partido MEP, den e mesun raportahe ta papia di 100 atraco, pero no a registra otro cos, cu nan no a uza arma di candela. Enbes di a uza un machete of ranca tas, nunca ta wordo registra como atraco. Pero si compara cifranan den crimen, over di hopi aña a logra como un pais chikito den un region di hopi risico, mantene e cifranan toch den un forma cu e trabao cu ta wordo haci, ta duna resultado. Ta bay logra mas ainda y traha mas duro, pero hecho ta keda cu tur hende cu ta haciendo esfuerso ta haciendo bon esfuerso.