Durante e combersacion cu minister Arthur Dowers a mustre cu un di e preocupacionnan ta na waf Barcadera. Por mira cu tin un entrada y salida, manera cu ta nan mes ta doño di waf, esnan cu ta yega eynan cu barkitonan di Venezuela. Sea cu nan ta bin baha carga for di barco y ta cana eyriba, manera cu nan ta move rond, nan ta move den auto. Riba esaki minister Dowers a splica cu a atende e asunto aki tambe. Como minister mes no por drenta waf. Ta hopi formalidad tin pa e mes subi waf. A atende e ministernan encarga riba esaki y a bay pidi e comision pa bin cu medidanan hopi mas severo. No por ta asina cu un hende cu no obviamente cu no ta un criminal yega eynan y otro figuranan dudoso si ta sali for di eyden. Ta cos cu nan mes a bib'e. Tin un comision trahando y pronto lo bin medida. Si no bin medida, e ora ey lo bay tuma cierto medidanan cu ta hopi drastico. Esnan responsabel no ta minister di husticia den e caso aki, ni tampoco minister di finansas cu ta responsabel pa e parti di douane. Sinembargo esaki ta den man di un grupo den e caso aki, APA y ASTEC, nan ta responsabel pa aumenta e siguridad den e parti ey. Tur partido mester duna nan contribucion. Esaki ta un cos cu ta hopi aña ta pasando caminda cu mas y mas ta bezig ta close in. Mas y mas ta bezig ta señala poniendo exigencia. Ta spera cu dentro di algun siman, e situacion aki lo bay cambia drasticamente, sino ta pone como condicion cu e botonan aki no por bin. No por strobanan di bin. Por para e botonan di bin logicamente. Por ta hopi lo grita. Pero por bay tambe bisa y pone medida drastico y no laga e botonan aki bin mas. Tin cierto hendenan lo cumbini tambe, por ta economicamente y otronan no. Ta pidi pa asumi nan responsabilidad, sino lo bin medidanan mas drastico cu lo bay tin consecuencia. E ora por bay mira e ora ey cu siguridad prome, lo bay haya critica cu nan ta haya cu economia tin cu bay prome. Pesey tin diferente partido den tur comunidad pa trece e balanse, cual no tin problema cun'e. Fact si, tin un responsabilidad pa carga, carg'e. No critica so y no asumi bo mesun responsabilidad tambe, e mandatario a splica.

