Comparti Embahadanan di Reino ta na servicio di tur cuater pais den Reino, pues tambe pa Aruba. Esaki tabata e mensahe hopi cla cu embahador di Reino na Republica Dominicano Robert de Leeuw a bisa durante di su bishita cerca Minister Plenipotenciario Juan David Yrausquin. Esaki ta encera tambe cu companianan di Aruba por haci uso di e embahadanan pa haci negoshi cu paisnan den region Caribense, den e caso aki Republica Dominicano. Minister Yrausquin den su combersacion cu embahador De Leeuw a pidi atencion pa e asunto aki y tambe a menciona ATIA como un partner pa hiba combersacion cu nan. Sr. De Leeuw a bisa di tin un aprecio grandi pa Prome Minister di Aruba Mike Eman pa su enfoke pa intensiva e contactonan den e region di Caribe. E meta principal di e bishita di embahador De Leeuw na minister Yrausquin ta pa papia riba e bishita cu presidente di Republica Dominicano Danilo Medina lo haci e aña aki na Aruba. Durante di e bishita aki e delegacion Dominicano lo trata e posibilidad di exportacion di berdura y fruta for di Republica Dominicano pa Aruba. Minister Yrausquin a recomenda pa tene un reunion cu e importadornan di berdura y fruta na Aruba. Den esaki lo mester tene na cuenta e transportacion entre Republica Dominicano y Aruba, cual distancia ta hopi mas grandi cu entre Venezuela y Aruba, for di cual pais actualmente mayoria di berdura y fruta ta wordo importa na Aruba. Tambe embahador De Leeuw a menciona cu gobierno di Republica Dominicano ta hopi interesa den produccion di awa potable. Segun embahador De Leeuw Aruba lo por brinda Republica Dominicano sosten riba e tereno aki mirando su experticio. Minister Yrausquin a añadi cu Aruba pa medio di WEB tin un di e plantanan pa produci awa mas eficiente den region Caribense. WEB semper a produci awa y coriente na tarifanan conforme e mechanismo di e mercado, asina e mandatario a bisa. Embahador De Leeuw mester a remarca cu e interes di companianan Hulandes pa inverti na Republica Dominicano no ta hopi grandi. Kisas esaki por cambia si e companianan haci uso di Aruba como gateway pa Caribe, manera cu TNO a haci. Finalmente Minister Plenipotenciario Juan David Yrausquin a bisa embahador De Leeuw cu e por conta riba sosten di Aruba, principalmente di DBB y tambe di Gabinete di Aruba den coordinacion di e bishita di presidente di Republica Dominicano Danilo Medina na Aruba. Mustra/Kita comentarionan

Comparti