Na final di e recorido cu Minister President Eman hunto cu director di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca, Sta. Rosa, Natalie Maduro, a anuncia cu a haya aprobacion pa dos truck di awa mas. E vehiculonan ta sumamente necesario pa por cumpli cu e demanda di awa pa agricultura rond di nos isla. Director di Sta. Rosa ta sumamente contento di wak cu e sosten di Gabinete Mike Eman pa cu sector primario ta continua y cu cunukeronan por ta mas trankil sabiendo cu nan cosecha no ta bay perdi. For di momento cu Prome Minister Eman a tuma responsabilidad di asuntonan di agricultura, cria y pesca, a haci tur esfuerzo pa pone su mes na altura di con e maneho ta sinta den otro, kico ta e plan y kico ta necesario pa stimula e sector importante aki di nos pais. El a tende di con ta sumamente necesario pa adkiri dos truck mas di awa pa asina por cumpli cu e demanda di parti di cunukeronan. "Paso tin mas hende plantando y pa nos sigura cu nan no ta demotiva paso nan cosecha ta bay perdi, el a duna nos luz berde cu nos por haya dos truck mas pa nos por sigui yuda e cunukeronan," segun Maduro a splica. Cada vehiculo ta representa un inversion cuantioso, pero Minister President Eman ta combenci cu Aruba por ta un pais sostenibel, tambe den su produccion local di cuminda ademas di e produccion di energia. Esaki ta nifica reduci e cantidad di fruta y berdura cu ta importa, pa cuminsa suministra e mercado cu productonan cultiva na Aruba mes.

