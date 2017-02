Comparti Dialuna ultimo fraccion di AVP a pidi un encuentro pa asina minister di husticia bin parlamento duna cuenta riba con ta preveni y combati e fenomeno di atraconan di ultimo lunanan riba nos isla. Nos tur ta hopi preocupa cu e situacion y nos a bin cu preguntanan hopi critico pa nos minister mirando cu nos kier mira accionnan efectivo y dibiaha pa combati e fenomeno di atraco aki. Polisnan cu tabata presente a duna un presentacion riba e ultimo investigacion y tendencianan riba atraconan di anja 2016 y 2017. Nos tin cu remarca cu medionan di comunicacion mester ta cauteloso ora ta publica den nan media pa no ta sensacionalista riba e preocupacion aki di atraco pasobra por danja nomber di Aruba internationalmente y por sembra panico den nos comunidad. Nos tur ta conciente cu tin un fenomeno di atraco riba nos isla pero no cu nos isla ta manera Jamaica por ehempel. Esey mester ta cla den esaki. A hanja informacion for di polis cu te awor januari 2017 a registra 12 atraco y februari 2 atraco. Anja pasa 2016 tabatin un cantidad di mas Arubianonan 20 cu a comete atraconan na Aruba, despues a sigi Venezolanonan 14, Corsow 2, Dom.Rep. 1 y Colombiano 1. Esaki a shift den e anja aki di 2017 pa mas tanto Venezolanonan. Anja pasa 2016 e atraconan a tuma lugar mas tanto den districtonan Noord, Sanicolaas y Sta Cruz. Den pasado Cuerpo Policial a confronta nan mes cu atracadornan profesional cu ta bin dal negoshinan, esaki a shift pa atraconan den casnan di bario y riba individuonan riba caya. E tendencia ta atraco di impulso dus bai rapido y sali rapido bek. Lo ta bon pa cuidadanonan tene cuenta cu e atracadornan aki no tin miedo di wordo reconoci. Nan ta habla hispano, Nan ta comete e atraco sin cara tapa y nan ta satisfecho cu loke nan encontra. Esey kiermeen nan ta drenta e cas exigi apuntando e arma tur loke tin di balor y nan ta sali bai. E identidad di e Venezolanonan aki ta hopi biaha dificil pa "traceer" ja cu nan ta drenta y sali rapido di Aruba y e "pakkans" e chance pa garanan ta bira un reto grandi pa polis. E mas tristo ta cu nos propio localnan ta e facilitador di e atracadornan. Nos propio hendenan ta cuminsa pa para garantia pa e Venezolanonan, nos propio hendenan ta duna e Venezolanonan aki dak riba nan cabez, informacion y transporte y esaki ta di lamenta. E Venezolanonan no por haci nada na Aruba si no tin hende ta judanan. Y mester recorda cu complicidad ta castigabel pa ley. Peso di ley mester baha pisa riba nos hendenan cu ta juda/facilita e atracadornan aki comete nan fechoria riba nos isla. Mustra/Kita comentarionan

