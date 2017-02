Comparti Recientemente Post Aruba a tene un celebracion special pa duna reconocimento na e bon trabao di Jayson Geerman, cu a drenta den servicio desde dia 1 di januari 2007 y como tal, awor a cumpli su prome decada trahando pa e compania. Na inicio Jayson Geerman tabata un “Besteller” y trahando duro cu hopi dedicacion, el a yega awor na e funcion di "chauffeur special services". Post Aruba ta hopi orguyoso di Jayson, un trahado ehemplar cu semper ta dispuesto pa coopera na cualkier momento cu mester di dje. Jayson ta un trahado cu no sa meld ziek. E ta un empleado cu hopi deseo di supera y cu ta haci su trabao cu hopi pasenshi y amor. Durante un ceremonia chikito a entrega Jayson Geerman su envelop mereci pa su 10 aña di trabao den presencia di coleganan y su famia. Hopi pabien di parti di Gerencia y tur su coleganan na Post Aruba. A funda e compania priva Post Aruba N.V. na aña 2005. Su oficina principal ta situa na J.E. Irausquinplein # 9 na Oranjestad y tin 3 oficina adicional na Santa Cruz, Noord y San Nicolas. Ey ta ofrece tur tipo di servicio, for di manda un envelop, te na carga pisa. Post Aruba N.V. ta conta cu 111 empleado, cu diariamente ta yega na 42 mil adres situa tur rond di nos isla. Mas cu djis un servicio, e empleadonan atento ta percura pa tanto comunidad como sector comercial por comunica cu otro. Pa mas informacion riba servicionan di Post Aruba N.V., bishita e website www.postaruba.com of check nan paginanan riba Facebook, cu ta E-Post Aruba y Aruba Stamps. Mustra/Kita comentarionan

