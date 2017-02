Comparti Nacionnan Uni a mira e necesidad grandi cu tin pa enfoca riba triunfonan y logronan di hende muhe y a decreta 8 di maart como Dia Internacional di Hende Muhe pa asina celebra e respet y derechonan di e ser femenino. Esaki ta pa incentiva mundo henter pa duna atencion special na hende muhe, poniendo enfoke mundial riba e balor, talentonan y papel importante di e hende muhe den tur comunidad rond mundo. E aña aki Minister Michelle Hooyboer-Winklaar lo organisa su di 6 conferencia riba Dia Internacional di Hende Muhe. Lo conta cu oradornan extra ordinario di afo pero tambe cu oradornan local masha special, cu lo comparti nan storia pa asina inspira y motiva nos hende muhe “Be Bold for Change”. Mescos cu aña pasa, e conferencia ta gratis y ta urgi si pa tur hende interesa registra via di e website www.womensday.aw desde awe diaranson 8 di februari. Minister Michelle Hooyboer-Winklaar a bisa cu aña pasa tabata un placer pa ta anfitrion di mas di 350 hende muhe y algun hende homber, kende a gosa di un anochi di motivacion, harimento y hasta un lagrima of dos di emocion. E aña aki e conferencia lo ta ful dia y ta sperando un acogida mas grandi y solamente si registra lo ta posibel pa acomoda tur esunnan interesa pa atende e evento aki. E evento lo ta riba diaranson 8 di Maart na Renaissance Convention Center, cuminsando di 9:00am. E mandatario a cuminsa pa anuncia e prome oradornan cu ya a confirma, incluyendo Su Altesa Real Prinses Laurentien y Mira Sorvino, kende ta un actriz, activista y U.N. Goodwill Ambassador pa combati Human Trafficking. S.A.R. Prinses Laurentien ta conoci pa su trabao cu hende muhe y muchanan y con lesamento ta yuda construi un mundo hopi mas fuerte y sostenibel. Mira Sorvino ta conoci como un actriz fuerte den diferente pelicula, e ta ganado di un Academy Award y Golden Globe pa su rol como actriz di sosten den e pelicula di Woody Allen “Mighty Aphrodite” y desde 2006 Amnesty International a honr’e pa su trayectorio largo y philantropico pero tambe pa su esfuerso nan humanista. Na 2009 te cu 2012 e tabata U.N. Goodwill Ambassador pa combati Human Trafficking y a lobby cu congreso pa asina aboli traficacion humano na Darfur. Minister Michelle Hooyboer-Winklaar a splica cu lo ta bay tin diferente treat special pa tur presente y cu den e dianan nos dilanti lo anuncia e diferente otro oradornan y participantenan na e conferencia aki, cual informacion tambe lo ta disponibel riba www.womensday.aw. Pa tur esunnan interesa pa ta parti di e conferencia, registra awe mes! Mustra/Kita comentarionan

