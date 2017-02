Comparti Riba diasabra Prome Minister Mike Eman, encarga cu Sector Primario, a haci un recorido na diferente tipo di Cunucu. A cuminsa na e Viñero di Luis Mechatti, cu ta produci 1500 botter di biña mas o menos cu cada cosecha, y a sigui cu bishita na un cunucu na Soledad unda ta produci Cilantro. Tambe a pasa na un laboratorio di produccion di mushroom, e hofi di Nelson Sprok, Cunucu di Jimmy, Cunucu 'Aruba Dushi Tera' di David Kock, pero tambe Cunucu di Henny, su ruman mayor sr. Eman y ex- Prome Minister di Aruba. “Mi a keda hopi entusiasma y anima di mira e diferente iniciativanan cu tin na Aruba den un area cu no automaticamente lo haci inversion den dje riba un isla seco manera Aruba,” Eman a bisa na final di e recorido. Principalmente, el a bisa, pasobra hopi ta pensa cu e lo no ta un exito economicamente. Esaki ta un motibo adicional pa mustra aprecio pa e diferente iniciativanan cu ta wordo tuma riba e tereno aki, tumando riesgo, pa planta na Aruba, Eman a expresa. Di tur e sitionan cu a wordo bishita, por a scucha for di e propio iniciadornan cu e riesgo cu nan a tuma no tabata en vano. Nan tin un negoshi cu ta produci placa pa nan, di cual un di nan ta e laboratorio den cual ta cultiva mushroom. Nan ta importa e compost cu wordo cultiva den un laboratorio scur cu airco y despues di 4 siman, e mushroomnan ta cla pa wordo manda supermercado. E grupo aki tin 80% di e mercado di mushroom cubri. Den caso di cunucu Pachamama, e cultivo primario ta cilantro y ta e entrada di doño Aristabal pa e sostene su famia. Prome Minister Eman den e recorido a wordo compaña pa directora di Santa Rosa sra. Natalie Maduro. “Canando hunto cu e hendenan di Santa Rosa nos ta tende tambe e necesidad di e cunukeronan. Nos ta scucha cual ta nan retonan di mas grandi. Despues di e secura di basta aña toch tin un entusiasmo renoba pa motibo di e yobida cu a percura cu e damnan ta yen. Nos ta preparando Santa Rosa pa entrega awa na e cunukeronan y percura asina cu nan keda, despues di e periodo di awacero, cu e awa necesario pa sigui planta.” E bishita di diasabra a finalisa na Cunucu di Henny, kende despues di su periodonan como Prome Minister a dedica su mes na cultivo di boonchi y pinda, kende tambe a pasa den duro den e temporada di secura ora cu no por a planta. Pa finalisa e mandatario a resumi e recorido bisando “nos kier encurasha nos hendenan pa sigui planta. Mescos cu nos kier yega na 100% di nos coriente produci di naturalesa, nos kier produci nos propio cuminda tambe. Awe sigur nos a haya un evidencia cu prueba cu esaki ta posibel.” Mustra/Kita comentarionan

