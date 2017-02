Comparti Cu tin un generacion nobo hopi interesa den planta y sembra na Aruba ta keda demostra cada biaha mas y mas. Den e recorido cu Prome Minister Mike Eman a haci diasabra ultimo, na Cunucu Pachamama na Soledad, el a topa cu un hoben studiante di SPO, kende a demostra un entusiasmo grandi pa Agricultura. Ta trata di Jadon Katra, di SPO Sta Cruz, kende tin un siman coriendo stage na Pachamama. E hoben den apenas un siman cu e tin trahando, a capta henter e proceso di cultivo di e diferente productonan cu ta produci. El a splica por ehempel cu den cada buraco di e “pilarnan” di palo ta hinca simiya di lechuga, cu un pomp special. Via di un sistema di irigacion e awa friu ta cay den e pilarnan di palo y poco-poco por mira con e lechuga ta cuminsa sali for di e buraconan. “Despues di 2 pa 3 siman e palo ta completamente yen bo ta mira solamente e buniteza di lechuganan. Nos ta cosecha por lo menos 5 mil lechuga pa luna,” e hoben a splica. E sistema pa cosecha lechuganan, el a splica, ta hydroponics, pero den tubo. E hoben ta sinti su mes na cas den e trabou aki. “Tur dia tin trabou y mi ta siña hopi cos.” El a expresa cu agricultura ta algo cu semper el a gusta y ta preparando su mes pa siña mas tanto posibel y pone esaki den practica den su cunucu. “Mi ta bezig ta chapi mi cunucu na cas di mi ruman. Mi a traha e 'greenhousenan' caba y mi ta bay concentra pa planta boonchi largo so.” El a splica cu e tin rond di 150 boonchi planta den pochi sperando pa wordo planta den tera mes den e cunucu aki dos siman. “Mi gusta planta, e ta algo cu mi ta haci for di tempo cu mi tabata chikito,” e hoben a bisa durante e bishita di Prome Minister Mike Eman. Mustra/Kita comentarionan

