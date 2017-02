Comparti Durante un reunion di informacion cu tabatin como topico “criminalidad”, Parlamento di Aruba no solamente a manda yama e Minister di Husticia pa t’ey presente , pero tambe nan a manda yama tur esunnan na cabes di departamentonan cu ta encarga netamente cu e topico aki. Pa Parlamento e topico aki ta uno serio y ta kere cu na momento cu haci yamada na nan, cu nan mester t’ey presente tambe. Un di e varios Parlamentarionan cu a cuestionnan e ausencia di tanto Ministerio Publico como tambe di Alto Comisario di Polis, tabata Parlamentario Glenbert Croes. El a expresa textualmente: “Atrobe PG no ta aki nan, pero mi ta weita tambe, cu tur respet, cu Hoofdcommissaris di Polis, tampoco ta aki nan. Kico mi ta bisa Señora Presidente, ta yega un momento cu nos tin problemanan grandi riba nos pais y nos tur mester, manera nan ta bisa, Lineup den e mesun direccion pa bay traha hunto cu e mesun empeño , riba con nos ta bay resolve e problema nan aki”. Glenbert Croes no por compronde con net e dos personanan aki por gewoon keda sin atende e reunion y obviamente e ta haya esaki un gran falta di respet pa e organo di mas halto cu ta representa nos pueblo. Informacion cu nos a ricibi despues di e reunion ta cu Procurador General, mr. Alexander van Dam mester a sali cu urgencia pa exterior den cuadro di trabou, mientras cu Alto Comisario mr. Dolfi Richardson ta cu vakantie. Mustra/Kita comentarionan

